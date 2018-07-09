Dolar, 4.50 sınırına indi

Cuma günü 4,60'ın altına inen dolar düşüşünü yeni haftaya da taşıdı. Kur bu sabah ilk işlemlerde 4,55 seviyesinden açıldı. Ardından 4,5125 seviyesine kadar geriledi.

Uzmanlar, küresel piyasalarda artan risk iştahının pay piyasalarında alımların güçlenmesine, doların ise diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesine neden olduğunu belirtti.

Euro/TL, 5,31 seviyesinin üzerinde işlem görüyor. BIST 100 endeksi yüzde 1,3 yükselişle 100 bin puanın üzerini gördü.

Uzmanlar, yurt içinde bugün açıklanması beklenen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesinin üyelerinin takip edileceğini, ayrıca çarşamba günü cari işlemler dengesi ve cuma günü piyasalar kapandıktan sonra yayımlanması beklenen kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye değerlendirmesinin yatırımcıların odağında olacağını ifade etti.