Büyüme ve cari açık verisinin ardından 4.48 seviyesinde yatay seyrini sürdüren kur, ardından 4.51'in üzerini test etti.

Yoğun veri akışı ve merkez bankalarının toplantılarının yapılacağı kritik haftaya 4.48 seviyelerinde başlayan dolar 4.51'in üzerine çıktı.

Günün iki önemli verisinden; büyüme ilk çeyrekte 7,4 olurken, cari açık beklentilerin hafif üzerine çıkarak 5,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Söz konusu verilere önemli bir tepki vermeyen kur, ilerleyen saatte ise hareketlenmeye başladı.

Dolar/TL 4.51'i aşarken, euro 5.33'ün üzerine çıktı; kur en yüksek 4.5180 ve euro 5.3345'i gördü.

Dolar/TL saat 11.05 itibariyle 4.5045 seviyesinden işlem gördü. Aynı dakikalarda euro/TL 4.3215 seviyesinde yer aldı.

Bugün saat 14:30'da TCMB beklenti anketi açıklanacak. Çarşamba günü ise ikinci çeyrek büyümesine ilişkin sinyal niteliğinde olan nisan ayı sanayi üretim verisi duyurulacak.

Öte yandan yurtdışında ise çarşamba günü ABD, Perşembe günü Avrupa, Cuma günü Japonya merkez bankalarının faiz toplantılarının sonuçları izlenecek.

Fed tarafında yatırımcıların neredeyse tamamı bu yılın ikinci faiz artırım kararının alınmasını beklerken, asıl izlenen yıl sonuna kadar dört artırım yapılıp yapılmayacağına yönelik sinyaller olacak.

Avrupa Merkez Bankası'nın ise tahvil alım programını tamamlayıp tamamlamayacağına yönelik bir sinyal vermesi bekleniyor.

Kararını Cuma günü açıklayacak olan Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) aşırı gevşek para politikasında değişiklik yapması beklenmiyor.