Dolar 5.50'ye dayandı

Türk Lirası, bugün dolara karşı yüzde 4'e yakın değer kaybı ile 5.48'e çıkarken, euro ve sterlinde de yeni rekorlar kırıldı.

Dolar/TL, Türk heyetinin ABD'deki görüşmelerinde herhangi bir ilerleme işareti bulunmaması ve heyetin Türkiye'ye döndüğüne ilişkin haberlerin ardından gelen tepkiyle yeni tarihi zirve olan 5.4802'ye yükseldi. Euro 6.3596, sterlin 7.0658, döviz sepeti 5,9214 ile rekor kırdı.

Zirve seviyelerinin görülmesi sonrasında bir miktar geri gelen solar/TL, saat 16:57'de 4.46 seviyesinde bulunuyordu. Aynı dakikalarda euro 6.34, sterlin 7.05 seviyesindeydi.

Bir bankacı kurda hızlanan yükselişin nedeni ile ilgili olarak, "Yeni bir şey yok ancak heyetin Türkiye'ye dönmesi etkili olmuş olabilir" dedi.

Türkiye ve ABD arasında Rahip Andrew Brunson'ın tutukluluğu ve Washington yönetiminin aldığı yaptırım kararları nedeniyle başlayan krizi çözmek üzere ABD'ye giden Türk heyeti dün ABD Dışişleri Bakanı Yardımcısı John Sullivan ile bir araya geldi.

Dış basında, saatler süren görüşmelerden sonra, herhangi bir ilerleme işareti bulunmadığı belirtilmişti.

Görüşmelere ilişkin net bir açıklama yapılmaması piyasada tedirginliğe ve kurda oynaklığın sürmesine neden oluyor.

8 aylık kayıp yüzde 30

Yüksek enflasyon, cari açık, şirketlerin artan döviz borcu, hükümetin harcama odaklı politika yürütecek olması ve TCMB'nin para politikasına yönelik soru işaretleri gibi makro ekonomik; bunun yanı sıra ABD ile ilişkiler kaynaklı siyasi risklerin baskısıyla TL'nin gördüğü tarihi zirve itibariyle yılbaşından bu yana dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 30'a ulaştı. Bu süreçte TL benzer gelişmekte olan ülke para birimlerinden de negatif ayrıştı.