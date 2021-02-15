Dolar 7 TL'nin altını gördü

Yeni haftanın ilk işlem gününde yurt içi piyasalarda veriler izlenirken bütçe rakamları ön plana çıkıyor. Günün ilk verisinde konut satışları, ocak ayında da düşüş trendini sürdürdü.

Geçen hafta 7,0080 ile son 6 ayın en düşük seviyelerini gördükten sonra 7,03'lerde tamamlayan dolar/TL, yeni haftaya 7,01-7,02 düzeyinde başladı.

Kur gevşeme eğilimini sürdürürken, dolar, 6 ayın ardından ilk kez 7 liranın altına gerileyerek 6,9970 seviyesini gördü.

Euro/TL ise 8,50'nin altını test etti.

Analistler 'teknik' olarak nasıl yorumluyor?

Analistler, TCMB'nin sıkı para duruşunu devam ettirmesi, fiyat istikrarının sağlanması konusunda atılan adımlar ve hükümet tarafından açıklanması beklenen ekonomik ve hukuk alanındaki reformların Türk lirası varlıklara ilgiyi artırdığını belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 7,10'un altında kalınması durumunda 6,85'in gündeme gelebileceğini söyleyen analistler, olası yükselişlerde 7,30'un direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Analistler, dolar/TL'nin geçen yılın haziran ve temmuz aylarında 6,70-6,90 bandındaki yatay seyrinin ardından ağustosta yükseliş trendine başladığını ve Türk lirasındaki değer kaybının kasım ayına kadar devam ettiğini hatırlattı.

Konut satışlarında düşüş sürüyor

Türkiye genelinde konut satışları geçen ocak ayında yıllık bazda yüzde 37,9 azalarak 70 bin 587 adet olarak gerçekleşti. Yükselen faizlerin etkisiyle ipotekli satışlardaki düşüş trendi konut satışlarındaki düşüşün en önemli gerekçeleri arasında yer almayı sürdürüyor. Temmuzda 130 bini aşarak rekor kıran ipotekli satışlar ocak ayında yüzde 75'lik düşüşle sadece 10 bin 732 adet gerçekleşti.

GÜNÜN AJANDASI

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ocak ayına ilişkin bütçe rakamlarını duyuracak (11.00).



Hazine, 7 yıl vadeli değişken faizli ve 10 yıl vadeli sabit kuponlu tahvilleri yeniden piyasaya sunacak.

ABD'de NASDAQ ve New York Borsalarında 'Başkanlar Günü' nedeniyle işlem yapılmayacak. ABD borsalarına ek olarak Arjantin, Brezilya, Kanada, Çin, Hong Kong ve Tayvan olacak.



Euro Bölgesinde dış ticaret ve sanayi üretimi rakamları açıklanacak (13.00). Sanayi üretiminde aylık yüzde 0,3 düşüş, yıllık yüzde 0,5 artış beklentisi bulunuyor.



Euro Bölgesi Maliye Bakanları toplantısı gerçekleştirilecek.