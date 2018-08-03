Dolar 'enflasyon' ile gevşedi

Dolar/TL'de tansiyon düşmüyor. ABD'nin Türkiye'de iki bakana yaptırım uyguladığını açıklaması sonrası 5 lira seviyesine yükselen dolar/TL, dün gün içi en yüksek 5.0934'ü gördükten sonra kapanışta 5.05 seviyesinden fiyatlandı.

Bu sabah uluslararası piyasalarda yükseliş eğilimi ile işlem gören dolar/TL kuru, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo'nun bir araya gelmesi sonrası 5.1154 seviyesine yükselerek yeni zirvesini gördü.

Yaptırım krizi sonrası ilk buluşma

Dolar/TL görüşme sonrası ilk mesajların olumlu gelmesi sonrası 5.08 rakamına gerilese de Pompeo'nun "Yaptırımlar ciddiyetimizi gösteriyor" açıklaması sonrası 5.11 seviyesine geri döndü.

Bugün açıklanan temmuz ayı enflasyon rakamının beklentilerin altında gelmesi sonrası kur 5.08 rakamına geri çekildi. Enflasyon temmuzda aylık yüzde 1 artış beklentilerine karşılık yüzde 0,55 artış gösterdi.

Enflasyon verisi sonrası Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de güne yüzde 0.5 alıcılı başladı.