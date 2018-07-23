Dolar G-20 sonrası durgun

Avrupa hisse senetleri, yatırımcıların dünyanın önde gelen ülkelerinin maliye bakanlarının korumacılığın büyüme üzerindeki etkilerine ilişkin uyarılarını hazmetmeleri ile birlikte düşerken, ABD endeks vadeli kontratları zayıf bir açılığı işaret etti. Yen, Japonya Merkez Bankası'nın teşviklerine ilişkin spekülasyon sonrası yükselirken, Japonya devlet tahvilleri geriledi.

Seyahat şirketlerinin hisse senetleri, Ryanair'in ilk çeyrek karının yüzde 20 düştüğünü açıklamasının ardından Stoxx Europe 600 Endeksi'nde en fazla kaybeden şirketler olurken, Standard & Poor's 500 (S&P 500) ve Nasdaq endeks vadeli kontratları, maliye bakanlarının pazar günü G20 toplantısı sonrası yaptıkları açıklamada, ticaret geriliminin, önde gelen ekonomilerin senkronize hareketten uzaklaşmaları ile büyüme için tehdit oluşturduğu uyarısına bulunmalarının ardından kırmızı bölgedeydi. Dolar ve ABD Hazine tahvilleri sakin seyretti. Japonya devlet tahvilleri, ülkenin merkez bankasını sabit getirili menkul kıymet işlemlerinde sınırsız miktarda tahvil alma teklifine yönelten aşırı gevşek para politikasındaki olası değişikliklere ilişkin haberlerle sert düşerken, yen değer kazandı. Avrupa tahvilleri de değer kaybetti.

Dünyanın önde gelen ekonomilerinin maliye bakanları, küresel büyümenin güçlü kalmaya devam ettiğini ve birçok gelişen ülkenin krizlere karşı daha hazırlıklı olduğunu, ancak dünya ekonomisine yönelik risklerin arttığını kaydetti. Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın yuanın altı haftadır düşen ve bir yılı aşkın sürenin en düşük seviyesine inen yuana karşı açıklamalarda bulunması da yatırımcıları tehdit etti. Yatırımcılar, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşının Döviz piyasalarına yayılabileceğinden endişe ediyor. Söylemlerin sertleşesi, karışık sonuçların geldiği kar sezonunun etkilerini dengeliyor. Piyasalarda dikkatler Pazartesi günü açıklanacak olan Alphabet'in kar rakamına çevrildi.



