Dolar kuru bugün ne kadar?

Türkiye piyasalarının kapalı olduğu gece yarısı sığ piyasalarda 4,97'yi aşarak yeni zirveyi gören dolar Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın açıklaması sonrası 4,80'in altına indi.

Yeni zirveyi gören dolar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamaları sonrası yönünü aşağı çevirdi.



Dolar/TL kuru, Türkiye’de piyasanın kapalı olduğu gece yarısında Asya'dan gelen alımlarla yüzde 2’den fazla yükselerek tarihinin en yüksek seviyesi olan 4,9767'yi gördü.

Dolar bu sabah bankalararası piyasalarda gerileyerek 4,85 civarından güne başladı. Albayrak'ın mesajlarıyla kur 4,80'in altına çekildi.

Euro/TL de 5,60 civarında işlem görüyor.