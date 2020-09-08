Dolar kurunda yeni zirve: 7,48'i aştı

Küresel piyasalarda dolar zayıf kazanımlarını korurken, yurt içinde TL iç dinamiklerin de etkisiyle güçsüz görünümüne devam ediyor. Güne yükselişle başlayan dolar/TL, rekor seviyesini 7,4846 ile yeniledi. Bu arada Euro/TL de bugün 8,8473 zirvesini test etti.

Piyasanın ana gündeminde, TCMB'nin sıkılaştırma politikası ve Doğu Akdeniz var. TCMB sıkılaştırma adımlarıyla fonlama maliyetini geçen hafta itibarıyla yüzde 10.16'ya kadar yükseltti. Ancak yükseliş geçen hafta itibarıyla son buldu. Fonlama maliyetindeki günde 1 baz puan ile oldukça sınırlı düşüşler oldu. Piyasa fonlamanın yeni karar olmaksızın yüzde 10-10.50 bandında kalması bekleniyor. Dün itibarıyla ortalama fonlama maliyeti de yüzde 10.16 seviyesinde.

Bugün yüzde 11,32 basit faizle 10 milyar verdi

Merkez Bankası, bugün düzenlediği 6 Ekim vadeli geleneksel yöntemli repo ihalesi ile piyasayı 10 milyar TL fonladı. Merkez Bankası'nın açtığı ihaleye 38 milyar 395 milyon TL teklif geldi.

İhalede en düşük faiz bileşik yüzde 10,71, ortalama yüzde 10,77 ve en yüksek faiz ise yüzde 10,81 seviyesinde gerçekleşti. Basit faizler ise en düşük yüzde 11,26, ortalama yüzde 11,32 ve en yüksek ise yüzde 11,37 oldu.

Öte yandan piyasalarda Yunanistan ile yeraltı kaynakları nedeniyle yaşanan gerilim ile birlikte AB ile ilişkiler de takip edilen ana konular arasında yerini koruyor.