ABD Başkanı Donald Trump Suriye'deki kimyasal saldırıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapdı. Trump, "Hazır ol Rusya, füzeler gelecek" açıklaması sonrası döviz piyasası hareketlendi.



Bankalararası piyasada sabah saatlerinde 4,1550 ile rekor kıran dolar/TL Trump'ın açıklaması sonrası 4,1750 ile rekor tazeledi.



Euro/TL de 5,1701'e çıkarak tüm zamanların en yükseğini gördü.

Yüzde 50 dolar, yüzde 50 eurodan oluşan döviz sepeti de 4,6674 ile rekorunu tazeledi.

Artan jeopolitik riskler, ABD yaptırımları sonrası Rus piyasalarında yaşanan sert kayıplar ve kendi iç riskleri nedeniyle TL dolar ve euro karşısında tarihi düşük seviyeleri görüyor.

Suriye'de kimyasal silah kullanımı iddialarına ABD'nin tepki vereceğini açıklamasının askeri hareketlilik yaratacağı öngörülerinin jeopolitik endişeleri tetiklemesi ve ABD yaptırımları sonrası Rusya piyasalarında yaşanan sert kayıplara paralel ve kendi iç riskleri nedeniyle dolar/TL tarihi zirvesini yeniledi.



Küresel satış baskısının yanında yüksek cari açık ve yüksek enflasyona ilişkin endişelerle Türkiye piyasaları satış baskısından daha da kuvvetli etkileniyor.