Dolar yeni güne hafif düşüşle 4.05'ten başladı, ardından 4.1358 ile yeni rekor kırdı. Dolar bugün yüzde 1.5 yükseldi. Euro ise bugün 5.1136'ları test ederek rekor tazeledi.

Bu gece saatlerinde 4.0787 ile tarihi zirveyi gören dolar yeni güne hafif düşüşle 4.05'ten başladı, ardından 4.1358 ile yeni rekor kırdı. Dolar bugün yüzde 1.5 yükseldi.

EURO DA REKOR KIRDI

Euro ise 5.0286 ile rekor kırmasının ardından bugün de 5.1136'ları test ederek rekor tazeledi. Euro bugün yüzde 1.70 yükseldi. Borsa %2'nin üzerinde geriledi.

ABD'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlarla Rus varlıklarında sert satışlar ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'deki kimyasal saldırıya "etkili" bir yanıt vereceğini belirtmesiyle artan jeopolitik riskler ile azalan risk iştahı kurun yükselmesinde etkili oldu.

Yurtiçinde bugün önemli bir veri akışı bulunmazken ABD'de ÜFE ve toptan eşya stokları verileri izlenecek.