Dolar ve Euro'da son durum

Bankalararası piyasada dolar 4,44, euro 5,25 düzeyinde işlem görüyor.

17 MAYIS, 20180
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Dolar ve Euro'da son durum

Merkez Bankası'nın dövize sözlü müdahalesi sonrası rekordan dönen dolar/TL 4,44 civarında seyrediyor.

Merkez Bankası'nın dünkü açıklamasında piyasalarda gözlenen sağlıksız fiyat oluşumlarının yakından takip edildiği, gerekli adımların atılacağı belirtildi. Açıklama sonrası dolar rekor düzey olan 4,50 seviyesinden gerilemişti.

Euro/TL 5,25 seviyesinde işlem görüyor. Euro dün 5,32'yi aşarak rekorunu tazelemişti.

Piyasalar Merkez Bankası'nın olası adımlarını takip edecek. Bu adımlar kurun yönünde belirleyici olacak.


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