Merkez Bankası'nın dövize sözlü müdahalesi sonrası rekordan dönen dolar/TL 4,44 civarında seyrediyor.



Merkez Bankası'nın dünkü açıklamasında piyasalarda gözlenen sağlıksız fiyat oluşumlarının yakından takip edildiği, gerekli adımların atılacağı belirtildi. Açıklama sonrası dolar rekor düzey olan 4,50 seviyesinden gerilemişti.



Euro/TL 5,25 seviyesinde işlem görüyor. Euro dün 5,32'yi aşarak rekorunu tazelemişti.



Piyasalar Merkez Bankası'nın olası adımlarını takip edecek. Bu adımlar kurun yönünde belirleyici olacak.



