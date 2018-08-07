Dolar yeniden 5.30'un üzerinde

Türk Lirasında negatif ayrışma devam ediyor. Aşağı yönlü denemelerin sınırlı kaldığı piyasada dolar/TL yeniden 5.35 seviyelerine geldi. Euro/TL ise 6.15'in üzerinde.

Türk Lirası'nda negatif ayrışma ve sert dalgalanma devam ediyor. Bir ara 5.18 seviyelerine doğru gerileyen dolar/TL yeniden 5.30'un üzerine çıktı.

Türkiye-ABD ilişkilerinde baş gösteren gerginlik ve dün başlayan İran ambargosu başta olmak üzere son dönemde yaşanan diplomatik stres, TL’nin dolar ve euro karşısında negatif ayrışmasını körüklüyor.

Merkez Bankası, dolardaki yükselişlerin önüne geçmek amacıyla dün zorunlu karşılıklara ilişkin değişiklik yaptı. Buna göre, rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkanı oranı üst sınırını yüzde 45’ten yüzde 40’a düşürdü. Bu değişiklik ile yaklaşık 2.2 milyar dolar bankaların kullanımına geçecek.

Karar sonrası dolar/TL paritesinde hafif düşüşler olsa da, bu düşüşler kalıcı olmadı ve kur gece yarısı uluslararası piyasada 5.4223’e kadar yükseldi.

Bugünse döviz kurlarında dalgalı seyir devam ediyor. ABD ile ön mutabakat sağlandığına ve 2 gün içinde bu ülkeye bir heyetin gideceği iddialarının yer aldığı haberler ile birlikte kur 5.18 seviyelerine geriledi. Ancak geri çekilme sınırlı kaldı ve kur yeniden yükselişe geçti.

5.35 seviyesine kadar çıkan dolar/TL'de 5.30'un üzerinde işlemler devam ediyor.

Euro/TL ise 6.20 seviyelerinde.