Geçtiğimiz haftayı 4.6786'dan tamamlayan dolar/TL, seçim sonrasında 4.54'ün altına çekilmesi sonrasında tekrar yükselerek 4.70 seviyelerine geldi.
Türk Lirası, 24 Haziran erken seçimlerinin ardından ilk işlemlerde dolar karşısında güçlü yükseldi. Dolar/TL kuru, Pazartesi günkü işlemlerde yüzde 3'ün üzerinde düşerek en düşük 4.5382 seviyesine kadar geriledi. Kur, sonrasında günlük kaybının tamamını geri alarak seçim öncesi seviyelere döndü.
Geçtiğimiz haftayı 4.6786'dan tamamlayan dolar/TL, seçim sonrasında 4.54'ün altına çekilmesi sonrasında tekrar yükselerek Pazartesi günü TSİ 13:44'de 4.7233'ü gördü.
Gün içi işlemlerde dalgalı seyrini sürdüren kur, TSİ 14:53'te yüzde 0.10 artıda 4.6819'dan alıcı buldu.
Dolar/TL opsiyon traderları, seçim sonuçlarını olumlu karşıladı; 1 ay vadeli beklenen volatilite, Pazartesi günü erken işlemelerde Mayıs ortasından bu yana ilk kez yüzde 20 seviyesinin altına geriledi.
Türkiye'de 2 yıl vadeli hazine tahvillerinin faizleri, Pazartesi günü 20 baz puan azalarak yüzde 18.98'e geriledi. 10 yıl vadelilerin faizi yüzde 16.38 seviyesine indi.
Türkiye'nin dolar cinsinden 10 yıl vadeli hazine tahvillerinin faizi 10 baz puan düşerek yüzde 6.95 seviyesine geriledi.
5 yıl vadeli CDS primi ise bir miktar azalarak 293.799 baz puana geriledi.