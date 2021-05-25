Euro/TL'de tarihi zirve

Euro/dolar paritesindeki artış euro/TL kurunu da zirveye taşıdı. Kur, 10,3212 ile tüm zamanların rekorunu kırdı.

25.05.2021 16:28:000
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Euro/TL'de tarihi zirve

Küresel piyasalarda ABD dolarının euro karşısında düşüşünü sürdürmesiyle yükselen paritenin desteğiyle euro/TL kuru 10,32'yi aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

ABD Doları, ABD'de enflasyon kaynaklı faiz  endişelerin azalmasıyla değer kaybını artırdı. Dolar bugün son 4,5 ayın en yüksek seviyesi olan 1,2262'ye kadar tırmandı. Paritede yaşanan yükseliş euronun TL karşısında da güçlenmesini sağladı. Euro/TL yaşanan hareketle 10,3212'ye kadar yükseldi. Euro/TL son olarak 14 Mayıs'ta 1,3044 ile zirveyi görmüştü. 

Euro, 14:10 itibarıyla düne göre yüzde 0,55 artışla 10,3080'den işlem görüyor.

Dolar/TL 8,40'ın üzerinde

Dolar/TL ise hafif yukarı yönlü hareketle 8,40'ın üzerine tırmandı. Dolar/TL, gün içerisinde son en yüksek seviye olarak 8,4180'i gördükten sonra saat 14:10'da 8,4120'den el değiştiriyor. 

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