Geçtiğimiz hafta erken seçim kararıyla düşüşe geçen ve 4 seviyelerine kadar gerileyen Dolar/TL bu seviyelerde kalıcı olamayarak yeniden seçim kararı öncesi seviyelere yükseldi. Dün 4.10'u aşan kur yeni güne 4.08'de yatay başladı.

Kur, Merkez Bankası'nın faiz artırımı kararının ardından sert düştü. Dolar/TL, kararın ardından yüzde 1'in üzerinde düşerek 4.0350'yi gördü. Sonraki işlemlerde günlük kaybının bir kısmını geri alan kur, TSİ 14:20'de yaklaşık 4.0610 seviyesinden işlem gördü.

TCMB tarafından Nisan ayı para politikası sonrasında yapılan açıklamaya göre banka, piyasa fonlamasının tamamının yapıldığı geç likidite penceresi (GLP) faizinde 75 baz puanlık artırıma giderek yüzde 13.50 seviyesine yükseltti.

Diğer kilit önemdeki faizlerde ise herhangi bir değişikliğe gidilmesi, gecelik borç verme faizi yüzde 9.25 seviyesinde bırakılırken, gecelik borçlanma faizi yüzdee 7.25'te sabit bırakıldı. Haftalık repo faizi yüzde 8 seviyesinde bulunuyor.

Merkez Bankası'nın faiz artırımı kararının ardından kurdaki kayıpların geri alınarak karar öncesi seviyelere dönmesinde -50 baz puanlık piyasa beklentisine karşın- 100 baz puanlık artırım beklentileri etkili olabilir.