Faiz artırımı doları düşürmedi

Dolar/TL kuru, TCMB'nin faiz artırımı kararının ardından sert düştü. Sonraki kaybını azaltan kur, yeniden yükselişe geçerek 4,10 seviyelerini gördü.

25 NİSAN, 20180
Paylaş Tweet Paylaş
Faiz artırımı doları düşürmedi

Geçtiğimiz hafta erken seçim kararıyla düşüşe geçen ve 4 seviyelerine kadar gerileyen Dolar/TL  bu seviyelerde kalıcı olamayarak yeniden seçim kararı öncesi seviyelere yükseldi. Dün 4.10'u aşan kur yeni güne 4.08'de yatay başladı.

Kur, Merkez Bankası'nın faiz artırımı kararının ardından sert düştü. Dolar/TL, kararın ardından yüzde 1'in üzerinde düşerek 4.0350'yi gördü. Sonraki işlemlerde günlük kaybının bir kısmını geri alan kur, TSİ 14:20'de yaklaşık 4.0610 seviyesinden işlem gördü.

TCMB tarafından Nisan ayı para politikası sonrasında yapılan açıklamaya göre banka, piyasa fonlamasının tamamının yapıldığı geç likidite penceresi (GLP) faizinde 75 baz puanlık artırıma giderek yüzde 13.50 seviyesine yükseltti.

Diğer kilit önemdeki faizlerde ise herhangi bir değişikliğe gidilmesi, gecelik borç verme faizi yüzde 9.25 seviyesinde bırakılırken, gecelik borçlanma faizi yüzdee 7.25'te sabit bırakıldı. Haftalık repo faizi yüzde 8 seviyesinde bulunuyor.

Merkez Bankası'nın faiz artırımı kararının ardından kurdaki kayıpların geri alınarak karar öncesi seviyelere dönmesinde -50 baz puanlık piyasa beklentisine karşın- 100 baz puanlık artırım beklentileri etkili olabilir. 

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yıl sonu dolar beklentisi 4,22 TL

Yıl sonu dolar beklentisi 4,22 TL

"Olumlu trend devam edecek"

"Olumlu trend devam edecek"

Piyasalarda 'erken seçim' hareketliliği

Piyasalarda 'erken seçim' hareketliliği

Yorum Yaz