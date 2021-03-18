Merkez kararı TL'ye yaradı: Dolar 7,32'ye kadar geriledi

Merkez Bankası'nın piyasa beklentilerinin üzerinde 200 baz puanlık faiz artırım kararı sonrasında dolar/TL ve euro/TL kurlarında aşağı yönlü hareket hızlandı.

18.03.2021 16:18:000
Paylaş Tweet Paylaş
Merkez kararı TL'ye yaradı: Dolar 7,32'ye kadar geriledi

Merkez Bankası, merakla beklenen faiz kararında piyasalara sürpriz yaparak, politika faizini 200 baz puan artırdı. PPK'nın 'önden yüklemeli, güçlü sıkılaştırma' kararı ile beklentilerin üzerindeki faiz artışı sonrası dolar/TL, 7,47 seviyelerinden 7,35'in altına indi. Borsa İstanbul, bankacılık hisseleri önderliğinde yükselişe geçti.

TCMB'nin kararı öncesinde 7,47 seviyesinde seyreden dolar/TL, 7,3265 ile iki haftanın en düşük seviyesini gördü.

Dolar/TL, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 2,2 azalışla 7,3420 seviyesinde işlem görüyor. Euro/TL yüzde 2,3 düşüşle 8,7810'dan, sterlin/TL ise yüzde 2 gerileyerek 10,2710'dan satılıyor.

Bankacılık hisseleri hızlandı

Borsa İstanbul'da da kazançlar artarken BİST 100 Endeksi, 1.574 puan seviyesine çıktı. Bankacılık hisseleri Borsa İstanbul'daki yükselişte yüzde 3'e varan ile öncülük ediyor. Analistler, TCMB'nin artan enflasyonist baskılara karşı önden yüklemeli sıkılaştırma adımı atarak Türk lirası varlıkları desteklediğini bildirdi.

TCMB'den 100 baz puan artış bekleniyordu

Piyasa anketlerinde, Merkez Bankası'nın bugünkü PPK'da faizleri 100 baz puan civarında artıracağı sonuçları ağır basıyordu. Merkez Bankası, enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve orta vadeli enflasyon görünümü üzerinde oluşturduğu yukarı yönlü riskleri dikkate alarak, önden yüklemeli ve güçlü bir ilave parasal sıkılaştırma yapılmasına karar verildiğini bildirdi. 


Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Otomobil taksitli satış kapsamına alındı

Otomobil taksitli satış kapsamına alındı

Otomotiv üretimi şubatta yüzde 9,3 geriledi

Otomotiv üretimi şubatta yüzde 9,3 geriledi

Akkuyu’da 3. ünitenin temeli atıldı

Akkuyu’da 3. ünitenin temeli atıldı

EPDK'dan sürpriz karar: Akaryakıt zamlarına inceleme başlattı

EPDK'dan sürpriz karar: Akaryakıt zamlarına inceleme başlattı

Otomobil satışları şubat ayında yüzde 24 arttı

Otomobil satışları şubat ayında yüzde 24 arttı

Türkiye’nin ilk sanal turizm fuarı açıldı

Türkiye’nin ilk sanal turizm fuarı açıldı

Yorum Yaz