Merkez'den döviz hamlesi

Dolar/TL kurunun 5.15'i geçmesi ve Euro/TL kurunun da kısa süreliğine de olsa 6'yı geçmesinin ve 5.9 seviyesinde seyretmesinin ardından Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan müdahale geldi.