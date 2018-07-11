Piyasalarda satış baskısı arttı

Dolar/TL 4.70'ten başladığı günde 4.80 seviyesine ulaştı. Bu yükselişte borsada banka hisseleri önderliğinde yüzde 5'i aşan kayıp etkili oldu.

Bugün ABD ve Çin arasında artan ticaret gerilimi ile gelişmekte olan ülke piyasalarının genelinde çıkışlar gözlenirken, yurtiçi piyasada da satış baskısı devam etti.

Gün içerisinde dalgalanan yurtiçi piyasada, satış baskısının gün sonuna doğru daha da arttığı gözlendi.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk kabinesinin açıklanması ardından ekonomi politikalarına ilişkin belirsizliğin de satış olarak kullanıldığı belirtiliyor.

Bankacılık endeksinde kayıp yüzde 8'e ulaştı

Dolar/TL 4.70'ten başladığı günde 4.80 seviyesine ulaştı. Euro/TL'de ise 5.65 seviyeleri görüldü.

Dün işlem hacmi rekorunun kırıldığı ve yüzde 3'ün üzerinde kaybın yaşandığı borsada aşağı yönlü seyir bugün de devam etti.

Borsa bankacılık endeksinde yüzde 8'e ulaşan düşüşle birlikte 91.600 seviyelerine doğru geriledi. BIST 100, yüzde 5'in üzerinde kayıp yaşadı.