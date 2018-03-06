Reel efektif kur şubatta geriledi

Türkiye'nin fiyat düzeyinin ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine göre değişimini gösteren reel efektif döviz kuru şubatta 84.73'e geriledi.

TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi (REK) şubat ayında 84.73'e geriledi. Ocakta 85.53 seviyesinde olan endeks, en düşük seviyesini Kasım 2017'de 84.19 ile görmüştü.

Reel efektif kurun azalışı, TL'nin reel olarak değer kaybettiğini, diğer bir anlatımla Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının düştüğünü gösteriyor.

Endeksteki değişim TCMB'nin TL'deki değer değişimlerine verebileceği tepkiler açısından yakından izleniyor. Merkez Bankası yarın faiz kararını açıklayacak. Analistler, bankanın faizlerde değişikliğe gitmesini beklemiyor.