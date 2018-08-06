Tahvil faizleri rekor kırdı

Türkiye'de tahvil faizleri, dolar/TL'deki yükselişle birlikte rekor seviyelerdeki seyrini sürdürüyor.

10 yıllık tahvillerin bileşik faizi, bugün 40 baz puanlık artışla rekor seviye olan yüzde 19.59'a çıktı. Gösterge faiz, son beş gün içerisinde toplam 124 baz puan yükselmiş oldu.

2 yıllık gösterge tahvil faizi ise haftanın ilk işlem gününde 16 baz puan artarak yüzde 21.84 seviyesinde seyrediyor.