UBS, yıl sonu dolar/TL tahminini 9 TL'Ye yükseltti

UBS, 2021 yılı sonu için dolar/TL tahmini 8,60'tan 9,00'a yükseltti.

20.04.2021 15:50:000
Paylaş Tweet Paylaş
UBS, yıl sonu dolar/TL tahminini 9 TL'Ye yükseltti

İsviçre merkezli finans devi UBS, 2021 yılı sonuna ilişkin dolar/TL tahminini revize etti.

Bankanın yayımladığı raporda, cari açık ve kötüleşen salgın koşullarının riskleri artırdığı belirtilirken, 2021 yılı sonu için dolar/TL tahmini 8,60'tan 9,00'a çıkarıldı.

Cari açığın finansmanındaki zorlukların büyümeyi sınırlayacağını vurgulayan UBS, Türkiye'nin geçen yıldan daha güçlü büyümesinin beklendiğini açıkladı.

Ayrıca, banka TL’de hızlı bir şekilde değer kaybı yaşanması durumunda kayda değer faiz artışlarının gelebileceğini belirtti.

Banka, 2021’in ikinci çeyreği için kur tahminin 8,00’den 8,30’a; üçüncü çeyrek için ise 8,30’dan 8,80’e güncelledi. 2022’nin ilk çeyreği için ise dolar/TL tahminini 8,90’dan 9,00’a revize etti.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Türkiye'de çocuk nüfusu hızla geriliyor

Türkiye'de çocuk nüfusu hızla geriliyor

Bakan Elvan: TCMB'nin rezervlerini açıklamasında fayda var

Bakan Elvan: TCMB'nin rezervlerini açıklamasında fayda var

Avrupa'da 12 büyük futbol kulübü yeni lig kurdu

Avrupa'da 12 büyük futbol kulübü yeni lig kurdu

Bitcoin'de kısmi toparlanma

Bitcoin'de kısmi toparlanma

Akaryakıt sektörüne teminat şartı geliyor

Akaryakıt sektörüne teminat şartı geliyor

Kapanan şirket sayısı martta yüzde 26,5 arttı

Kapanan şirket sayısı martta yüzde 26,5 arttı

Yorum Yaz