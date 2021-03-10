Akkuyu’da 3. ünitenin temeli atıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez törende yaptığı konuşmada üçüncü reaktörün temelinin atılmasıyla hedefe bir adım daha yaklaşıldığını söyledi. Dönmez “İnşallah seneye de dördüncü ve son reaktörün temelini birlikte atarız. Akkuyu, 2023 yılında, yani Cumhuriyetimizin 100. yılında, enerji üretmeye başlayacak. Türkiye, o gün yepyeni bir enerjiyle tanışacak." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin Akkuyu NGS projesinin gerçekleştirilmesinin Türkiye’nin enerji güvenliğine ciddi katkılar sağlayacağını, ekonomisini daha da güçlendireceğini ifade etti.

“Türkiye’yi nükleer enerji sahibi ülkeler ligine katacağız”

Cumhurbaşkanı Erdoğan da video konferans yoluyla katıldığı törende yaptığı konuşmada "Milli enerji altyapımıza nükleer gücü de dahil etme kararı, enerji tedarik güvenliği yönünde attığımız stratejik bir adımdır." dedi.

Nükleer enerjinin enerji politikası bakımından özel bir yere sahip olduğunu kaydeden Erdoğan Akkuyu NGS’nin yıllık 35 milyar kilovatsaat elektrik üreterek ihtiyacımızın yaklaşık yüzde 10’unu karşılayacağını belirtti.

Erdoğan konuşmasında şunları söyledi; “Kurulu gücümüz içerisindeki yerli ve yenilenebilir enerjinin payı yüzde 63,7 seviyesine ulaştı...

Karadeniz’deki 405 milyar metreküplük doğal gaz keşfimiz, bağımsız enerji, güçlü Türkiye kararlılığımızın en önemli adımlarından biri oldu..

Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında Türkiyeyi nükleer enerji sahibi ülkeler ligine katacağız.

Akkuyu Nükleer Güç Santralimizi en ileri düzeyde güvenlik sistemleriyle donatıyor, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı standartlarına uygunluğuna mutlaka dikkat ediyoruz.”

Erdoğan Türk-Rus diyaloğunun neticelerini sahada görme fırsatı bulduklarını, önümüzdeki dönemde bu iş birliğini ilerletmekte kararlı olduklarını söyledi.