Aramco'nun karı sert yükseldi

Dünyanın en büyük enerji şirketi olan Suudi petrol devi Aramco'nun karı ikinci çeyrekte yüzde 288 yükselişle 25.5 milyar dolar oldu.

Aramco'nun net karı yılın ikinci çeyreğinde 25.5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. 2020 yılının aynı döneminde şirket 6.6 milyar dolar kar etmişti.

Dünyanın en büyük enerji şirketi, Suudi petrol devi Aramco'nun karı ikinci çeyrekte yüzde 288 yükselişle 25.5 milyar dolar oldu. Bu seviye 2018 yılının sonundan bu yana kaydedilen en yüksek net gelir oldu.

Büyük ekonomilerin Kovid-19 pandemisine yönelik kısıtlamaları hafifletlerinin emtia fiyatlarını artırması ile ham petrolde bu sene yüzde 40 civarında artış görülmüştü. Geçtiğimiz iki hafta BP Plc. Chevron Corp. ve Royal Dutch Shell Plc. gibi petrol şirketleri pandemide en kötünün geride kaldığı baz senaryosu ile hisse geri alımlarını ve temettü ödemelerini artıracaklarını bildirmişlerdi.

Aramco CEO'su Amin Nasser, şirket tarafından Pazar günü yayımlanan açıklamada, "İkinci çeyrek bilançomuz dünya genelinde enerji talebindeki güçlü toparlanmayı yansıtıyor. Küresel toparlanmanın hız kazanması ile 2021'in ikinci yarısına daha dayanıklı ve esnek giriyoruz" değerlendirmesinde bulundu.