Benzin ve motorine indirim geliyor

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinde 10, motorinde 8 kuruş fiyat indirimi bekleniyor.

31.03.2020 11:48:000
Paylaş Tweet Paylaş
Benzin ve motorine indirim geliyor

Küresel koronavirüs salgını ve Rusya ile Suudi Arabistan arasında yaşanan anlaşmazlığa bağlı olarak petrol fiyatları tarihi düşük seviyelerde seyrediyor. Bu durum Türkiye’de deakaryakıt fiyatlarının çok sık değişmesine neden oluyor.

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinde 10, motorinde 8 kuruş fiyat indirimi bekleniyor.

Son olarak dün de benzinin litre fiyatına 8 kuruş indirim, motorinin litre fiyatına 6 kuruş zam gelmişti.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye’nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Virüs etkisi: Kişisel serveti 4 milyar dolar arttı

Virüs etkisi: Kişisel serveti 4 milyar dolar arttı

BMD'den cadde mağaza sahiplerine çağrı

BMD'den cadde mağaza sahiplerine çağrı

Benzine indirim, motorine zam geldi

Benzine indirim, motorine zam geldi

Yorum Yaz




Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.