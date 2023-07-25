Benzine zam geldi

Uluslararası akaryakıt fiyatlarında yaşanan artış pompaya yansıdı. Benzinin litre fiyatına ortalama 2.04 lira zam geldi. Zamlı fiyatlar bugünden itibaren geçerli oldu.

Zammın ardından İstanbul Avrupa yakasında benzinin litre fiyatı 36.06 liraya, Ankara'da 36.53 liraya, İzmir'de 36.64 liraya, Adana'da 37 liraya, Bursa'da 36.58 liraya ve Diyarbakır'da 37.21 liraya çıktı.

Bugün motorin fiyatında ise bir değişiklik olmadı.

Habertürk'te yer alan habere göre son zamla beraber benzin fiyatı son 2 ayda yüzde 70 artmış oldu. Bu süreçte motorin fiyatı ise yüzde 75 yükseldi.

6 LİRASI VERGİ DÜZENLEMESİNDEN GELDİ

Zamların 6 lirası akaryakıtta yapılan vergi düzenlemesi sonucu ortaya çıktı. Temmuz ortasında alınan kararla benzinde litre başına 2.5265 lira olan ÖTV miktarı 7.5265 liraya, 98 oktan kurşunsuz benzinde litre başına 2.6485 lira olan ÖTV miktarı 7.8899 liraya çıktı. Bunun yanında KDV oranının da yüzde 18'den yüzde 20'ye çıkmasıyla piyasa koşullarından bağımsız olarak akaryakıt fiyatlarına 6 lira zam geldi.