EPDK 17 şirkete lisans verdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca, elektrik ve petrol piyasalarında faaliyet gösterecek 17 şirkete lisans verildi.

9.05.2020 10:28:000
Paylaş Tweet Paylaş
EPDK 17 şirkete lisans verdi

EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, elektrik piyasasında faaliyet göstermek için başvuran 13 şirkete üretim lisansı ve 1 şirkete dağıtım lisansı verildi.

Söz konusu piyasada 4 şirketin üretim, 2 şirketin tedarik, 1 şirketin otoprodüktör lisansı sonlandırıldı.

Petrol piyasasında ise 2 şirkete madeni yağ, 1 şirkete depolama lisansı verildi.

LPG piyasasında 1 şirketin depolama lisansı sonlandırıldı.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Tarım Kredi yem üretim kapasitesini artırıyor

Tarım Kredi yem üretim kapasitesini artırıyor

İstanbul'da ramazan pidesi satışları korona etkisiyle sert düştü

İstanbul'da ramazan pidesi satışları korona etkisiyle sert düştü

Turizmcilerden 'açık büfe' ve 'her şey dahil' uygulamalarına devam kararı

Turizmcilerden 'açık büfe' ve 'her şey dahil' uygulamalarına devam kararı

Yorum Yaz




Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.