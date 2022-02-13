EPDK'dan elektrik tedarik şirketlerine uyarı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), son günlerde kamuoyunda tartışma konusu olan elektrik dağıtım şirketlerinin kâr marjları ile ilgili açıklama yaptı.

Son günlerde elektrik faturalarıyla ilgili gündeme gelen dağıtım şirketlerinin kâr marjlarıyla ilgili Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan bir açıklama geldi.

Açıklamada görevli tedarik şirketlerinin EPDK tarafından verilen tarifeler dışında kâr elde edemeyeceği vurgulandı.

Açıklamada dağıtım şirketi ve görevli tedarik şirketinin iki farklı tüzel kişilik olduğu ve dağıtım şirketinin elektrik satışı yapmadığı taşımacılık ile görevli olduğu belirtildi.

Açıklamada tüketicilerimize elektriği dağıtım şirketlerinin değil, görevli tedarik şirketlerinin sattığı ifade edilirken bu şirketlerin tarifelerinin EPDK tarafından belirlendiği ve bu tarifeler dışında şirketlerin kendi inisiyatifleri ile faturalarda oynama ya da zam yapamayacakları belirtildi.

"Şirketler 32 kuruşa satın aldığı elektriği vatandaşa astronomik karlar ile mi satıyor?"

EPDK açıklamasında Kurul kararında açıkça dağıtım şirketlerine teknik ve teknik olmayan kayıp için yaptığı satışlarda fiyatın 31,8592 kuruş/kwh olduğu ifade edildiğini ancak söz konusu fiyatın, sadece enerji fiyatı olduğu belirtildi.

Bu fiyata herhangi bir verginin dahil olmadığını belirten EPDK görevli tedarik şirketlerinin nihai tüketicilere yaptığı elektrik satışının sadece yüzde 20’sini EÜAŞ’tan 31,86 kuruşa aldığını ifade etti.

Spot piyasadan elektrik yaklaşık 150 kuruş olarak öngörüldü

2022 yılı için yapılan perakende satış tarifelerinde görevli tedarik şirketlerinin yaklaşık 125 milyar kwh’lik bir elektrik satışı olacağının öngörüldüğünü belirten EPDK bu elektriğin 25 milyar kwh’lik kısmının EÜAŞ’tan 31,86 kuruşa alınacağının, geri kalan 100 milyar kwh’lik kısmının ise spot piyasadan yaklaşık 150 kuruştan alınacağının öngörüldüğünü ifade etti.

Bunların sonucunda ağırlıklı ortalama enerji alım fiyatının 125 kuruş/kwh civarında olduğu belirtildi.

"Şirketlerin, EPDK’nın belirlediği oranların üzerinde kar etmesi ise mümkün değildir"

Bu şirketlerin 125 kuruşa mal ettiği elektriği mesken düşük kademeye 79, mesken yüksek kademeye 135, sanayiye 156 ve ticarethaneye 189 kuruşa sattığını söyleyen EPDK görevli tedarik şirketlerinin EÜAŞ’tan 32 kuruşa elektrik alıp sanayiye 1 TL 75 kuruş, ticarethane 2 lira 74 kuruş, hanelere 1 lira 37 kuruş (210 kwh altı), 2 lira 6 kuruş (yüksek kademe) fiyatlar ile satış yaparak yüzde 330-546 kâr yaptığı şeklindeki bilginin doğru olmadığını belirtti.

"Kâr marjları sınırlı"

Görevli tedarik şirketlerinin düzenlenen tarife içindeki müşterilere yapacakları enerji satışından elde edecekleri kâr oranının “Net Kâr Marjı” ile sınırlandırıldığını ifade eden EPDK bu oranın 2021-2025 dönemi için yüzde 2,38 olarak belirlendiğini söyledi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: İddia edildiği gibi 32 kuruşa elektrik satın alınarak astronomik düzeyde kâr elde edilmesi kesinlikle söz konusu olamaz. Devletimiz, bütün nihai müşterileri EÜAŞ üzerinden önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da desteklemeye devam etmektedir. 2022 yılında EÜAŞ’ın görevli tedarik şirketleri ve dağıtım şirketlerine satmayı düşündüğü yaklaşık 60 milyar kwh’lik elektrik enerjisini piyasa fiyatı olan 150 kuruş yerine 32 kuruşa satarak nihai tüketicileri yaklaşık 70 milyar TL desteklemektedir.