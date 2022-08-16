İlk yarıda net kârını 13 kat artırdı

Türkiye’nin yenilenebilir enerji sektöründeki oyuncularından Aydem Yenilenebilir Enerji, 2022 yılı ilk 6 aylık konsolide finansal raporunu, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) açıkladı. Aydem Yenilenebilir Enerji, 6 aylık üretim performansı ile geçen senenin aynı dönemine göre net kârını 13 kat artırarak 733 milyon TL’ye ulaştırdı. Finansal yükselişine devam eden şirket, ilk çeyrekte de net kârını 12 kat artırmıştı.

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de artan enerji ihtiyacı ve döviz bazlı getirilerin etkisiyle şirketin FAVÖK’ü, ilk altı ayda geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 315’lik artışla 1 milyar 856 milyon TL’ye ulaştı. Aydem Yenilenebilir Enerji, yılın ilk yarısında gelirini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 223’lük artışla 2 milyar 34 milyon TL’ye taşıdı.

“Yılın ilk yarısını finansal büyüme ile tamamladık”

Şirketin ilk 6 aylık finansal performansını değerlendirerek devam eden yatırımlarla ilgili bilgi veren Aydem Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Ömer Fatih Keha, “Türkiye’nin 4 farklı bölgesinde yer alan tüm santrallerimizde gerçekleştirdiğimiz verimlilik artırıcı yatırımlarımızın yanı sıra kaliteli operasyon ve bakım onarım yeteneğimizle yüzde 99,8 gibi yüksek emreamadelik oranlarını yakaladık. Tüm bunların sonucunda üretim performansımızı yükselterek ilk yarıda finansal büyümemizi sürdürdük ve geçen yılın aynı dönemine göre net kârımızı 13 kat artırdık” dedi.

2022 yılı ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 223’lük artış kaydederek 2 milyar 34 milyon TL gelir elde ettiklerini belirten Ömer Fatih Keha, “Toplam aktiflerimiz, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 96 oranında artarak 23,9 milyar TL’ye, öz kaynaklarımız ise yüzde 67 oranında yükselerek 8,85 milyar TL’ye ulaştı. FAVÖK’ümüz ilk altı ayda 1 milyar 856 milyon TL olarak gerçekleşirken, yağışların üretimlerimiz üzerindeki olumlu etkisi ve piyasa takas fiyatındaki artış sonucu, dönemi 733 milyon TL kâr ile kapattık. 30 Haziran 2022 tarihi itibarıyla dolar cinsinden yapılan hesaplama sonucu, net finansal borcumuzun yıllık FAVÖK’ümüze oranını da 3,7 seviyesinde gerçekleştirdik. Finansal performansımızın ilk çeyrekte olduğu gibi ikinci çeyrekte de beklentilerimizle uyumlu şekilde devam ettiğini görüyoruz” diye konuştu.

“Hibrit GES projemizde montaj ve enerjilendirme çalışmalarımız devam ediyor”

Hibrit GES ve kapasite artışı yatırım projelerinde çalışmaların devam ettiğini hatırlatan Keha, “2023 yılı sonunda 1.020 MW’lık portföyümüzün kurulu gücünü yüzde 35 artıracağız. Bu doğrultuda 2022 ve 2023 yıllarında devreye almayı planladığımız yatırımlarımız 358 MW’tır. Bu yatırımın 196 MW’ı hibrit güneş santrallerine, kalan 162 MW’ı ise rüzgâr kapasite artışlarına yönelik olacak. Uşak RES sahamızda başlayan ve Türkiye’nin en büyük hibrit güneş santrali olma özelliğini taşıyacak yatırımımız da bu hedef doğrultusunda attığımız önemli adımlardan bir tanesi. Hibrit GES yatırım projemizde montaj faaliyetlerimiz hızla sürüyor. Test ve enerjilendirme çalışmalarımız peyderpey devam etmektedir. Eurobond tahvil ihracında yaptığımız geri alım kapsamında ise 11 Mayıs ve 20 Temmuz 2022 tarihleri arasında 30 milyon 130 bin ABD Doları nominal değerdeki şirketimizin Eurobond’larını geri alarak borç maliyetimizi de azalttık” şeklinde konuştu.