Biotrend Enerji, 2022 Haziran sonu itibariyle 92,2 MW saat elektrik kurulu gücündeki tesislerde 1 milyon 710 bin ton evsel atığı bertaraf ederek karbondioksit emisyonunu 2,7 milyon ton azalttı.

Doğanlar Holding A.Ş.’nin enerji şirketi Biotrend Enerji, 2022 yılında yükseltmeye devam ettiği finansal rakamlarını ve yeni iş birliklerini basınla bir araya geldiği kahvaltılı toplantıda paylaştı.

Biotrend Enerji CEO’su Osman Nuri Vardı ev sahipliğinde gerçekleşen kahvaltılı toplantıda Biotrend Enerji’nin, son finansal verileri ve yeni iş birlikleriyle ilgili konularda konuklara bilgiler aktarıldı.

İlk yarıda brüt karı yüzde 293 arttı

Yenilenebilir enerji sektörünün başarılı oyuncusu Biotrend Enerji, 2022 ilk yarısında ürettiği elektriğin tamamını YEKDEM kapsamında satarak, 2022 ilk yarı brüt karını 2022 yılının aynı dönemine göre %293 oranında yükselişle 153 milyon TL’ye ulaştırdı.

Türkiye’de kuracağı ileri seviye plastik geri dönüşüm tesisi için Honeywell ile iş birliği anlaşması imzalayan Biotrend Enerji, plastik atıkları geri dönüştürülmüş polimer hammaddesine dönüştürmek için Honeywell’in UpCycle Process teknolojisini kullanacak. Karışık plastik atıkların geri dönüştürülmüş polimer hammaddesine (RPF) dönüştürüleceği tesis, plastikler için döngüsel ekonominin gelişimini mümkün kılacak. Tesis, tamamlandığında Türkiye’de ticari ölçekli ilk plastik atık geri dönüşüm tesisi olacak.

İnegöl Biyogaz ve Bergama Çöp Gaz Tesisileri’nde gerçekleştirilen kapasite artışıyla kurulu güç, 97,8 MW seviyesine taşındı. 11 ilde 181 MW elektrik gücüne sahip Biotrend Enerji 92,2 MW saat elektrik kurulu gücündeki tesislerde senenin ilk yarısında 1 milyon 710 bin ton evsel atığı bertaraf ederek, karbondioksit emisyonunu 2,7 milyon ton azalttı. Türkiye genelindeki düzenli depolama sahalarına gönderilen evsel atığın yaklaşık yüzde 20’sini işler duruma getirerek 2022 yılının ilk yarısında 281 milyon brüt, 263 milyon KW net elektrik üretimi yaparak yaklaşık 200 bin hanenin 6 yıllık elektrik ihtiyacını karşıladı.

Biotrend Enerji CEO’su Osman Nuri Vardı: ‘2022 yılını da başarılı rakamlarla bitirmeyi hedefliyoruz.”

Biotrend Enerji CEO’su Osman Nuri Vardı, konuyla ilgili açıklamasında 2022 yıl sonunda kurulu gücün 117 MWe’a yükselmesi paralelinde net elektrik üretiminin 600.000 – 650.000 MWe bandında gerçekleşmesinin öngördüklerini belirterek, ‘Elektrik üretiminden elde edilen satışlarımız dışındaki ayrıştırma, atık bertaraf, karbon sertifikası, kompost, ATY gibi yan gelirlerimizin satışlar içindeki payının yıllar itibariyle artmasını hedefliyoruz.’ şeklinde konuştu. 2022 yılının geri kalan aylarında şevkle çalışmaya devam edeceklerine işaret eden Vardı, açıklamalarında “hem yatırımlarımızı artıracağız hem de çevreye, istihdama ve ekonomiye katkı sağlamaya devam edeceğiz. Bünyemizde kurduğumuz sürdürülebilirlik ofisiyle Biotrend Enerji olarak, daha iyi bir gelecek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bu yönde ilki Sivas’ta 54 bin metrekarelik alanda temeli atılan cam sera projesini farklı illerde hayata geçirmeyi planlıyoruz.” şeklinde konuştu.