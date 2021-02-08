Petrol 60 doların üzerini gördü

Petrol fiyatları, iyileşen piyasa görünümüyle beraber uzun bir süreden sonra ilk defa 60 doların üzerini gördü.

8.02.2021 10:02:000
Paylaş Tweet Paylaş
Petrol 60 doların üzerini gördü

Petrol fiyatları, disiplinli üretim ve talep görünümündeki gelişmelerle bir yıldan sonra varil başına 60 doların üzerine çıktı.

Vadeli kontratlar, Londra piyasasında yüzde 1,2 yükseldi. Salgından dolayı milyonlarca insanın evde kalmasından, uçuşların iptal olmasından ve yakıt talebinin kötü etkilenmesinden sonra üretim kısıtlamaları ve artan tüketimle beraber petrol fiyatlarında toparlama gerçekleşti.

Çin’e giden gemilerin sayısı cuma günü 6 ayın en yükseğindeyken Vitol ve Gunvor Group ise fiyatlara yaşanan son yükselişlerden dolayı endişeli olduklarını dile getirdi.

Petrol, Kovid-19 aşısı gelişmeleriyle beraber Ekim ayı ortalarından bu yana ralli içerisindeydi. OPEC+ ise salgından dolayı ortaya çıkan arz fazlalığını olabildiğince çabuk eritmeye çalışacaklarını belirtti.

Talep görünümündeki iyleşme ve arz tarafındaki disiplin piyasanın açıkça yukarı yönlü gideceğine bir işaret. OPEC+’ın disiplini kazançlarda büyük rol oynadı.CMC Markets Baş Piyasa Stratejisti Michael McCarthy

Nisan vadeli Brent petrol, Londra ICE futures Europe piyasasında, Singapur saatiyle 13:32’de 69 cent yükselerek varil başına 60,03 dolar seviyesine geriledi.

Mart vadeli Batı Teksas Petrolü, Nymex piyasasında, cuma günü yüzde 1,1 yükseldikten sonra yüzde 1,2 daha yükselerek varil başına 57,53 dolar seviyesine geldi.


Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

İşe alımda CEO'nun rolü artıyor

İşe alımda CEO'nun rolü artıyor

Hibrit model dönemi

Hibrit model dönemi

Çok boyutlu CEO'lar

Çok boyutlu CEO'lar

Yeni kategori yarışı

Yeni kategori yarışı

Zorlu Center sosyal hayata hazır

Zorlu Center sosyal hayata hazır

İşe alımda 8 eğilim

İşe alımda 8 eğilim

Yorum Yaz