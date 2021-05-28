Petrol iki buçuk yılın zirvesini gördü

Batı Teksas Petrolü, hafta başından bu yana yüzde 5'ten fazla yükselerek 2018 Ekim ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.
Petrol, ABD’deki talebin toparlamasından kaynaklanan iyimserlikle kazançlarını artırarak son iki yılın en yüksek seviyesinde günü kapattı.
Batı Teksas Petrolü, yüzde 0,5 yükselerek 2018 Ekim’den bu yana en yüksek seviyeye ulaşırken Brent petrol varil başına 70 dolara yaklaştı. ABD ekonomisi toparlanmaya devam ederken sürüşlerin artmasıyla stoklar da azalıyor.
Petrol Mayıs ayını da yükselişle kapatmaya doğru ilerlerken 2021’in ilk 5 ayının dördünü kazançla kapatmış olacak.
Temmuz vadeli Batı Teksas Petrolü, Nymex piyasasında, yüzde 0,5 yükselerek varil başına 67,18 dolara ulaştı.
Temmuz vadeli Brent petrol, Londra ICE Futures Europe piyasasında, yüzde 0,5 yükselerek varil başına 69,80 dolara çıktı.