Shell 9 bin kişiyi işten çıkaracak

Shell, düşük karbonlu enerjiye geçiş sürecinde 9 bin kişinin işten çıkarılacağını duyurdu.

30.09.2020 10:49:000
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Shell 9 bin kişiyi işten çıkaracak

Petrol ve gaz alanında faaliyet gösteren Shell, düşük karbonlu enerjiye geçiş sürecinde işgücünün yüzde 10'una tekabül eden 9 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurdu.

2019 sonunda 83 bin çalışanı olan Shell, yeniden yapılanma sayesinde şirketin 2022'ye kadar yıllık 2 ila 2.5 milyar dolarlık tasarruf edeceğini açıkladı.

Şirket geçtiğimiz ay düşük karbonlu enerjiye geçiş sürecinde operasyonlarını yeniden yapılandırma kararı almış ve maliyetleri kısacağını duyurmuştu.

Shell'in 2020 yılı sonuna dek, bu yıl gönüllü olarak işten ayrılan 1,500 kişi dahil olmak üzere, 7 ila 9 bin kişiyi işten çıkaracağı belirtildi.

Shell geçtiğimiz günlerde yaptığı bir duyuruda COVID-19 krizi ve Dorian kasırgası etkisiyle günlük petrol ve gaz üretiminin üçüncü çeyrekte 3 bin 50 varil azaldığını açıklamıştı.




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