SOCAR, Türkiye'de enerji santrali satın aldı

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR), GAMA Enerji’ye ait İç Anadolu Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali’nin hisselerini devraldı.

Bakü’de düzenlenen 2. Azerbaycan-Türkiye Yatırım Forumu kapsamında, İç Anadolu Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali’nin hisselerinin tamamının SOCAR’a devredilmesine ilişkin anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov’un katıldığı törende anlaşmaya, SOCAR Başkanı Rövşen Necef ile GAMA Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hakan Özman imza attı. 2016 yılından bu yana elektrik üretimi gerçekleştiren İç Anadolu Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali, 870 megavat kurulu kapasiteyle faaliyet gösteriyor.

