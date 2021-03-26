Toptan elektrik satışlarında yüzde 17 indirim

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, EÜAŞ'tan dağıtım şirketleri ve görevli tedarik şirketlerine yapılan satışlarda yılın ikinci çeyreği için geçerli olmak üzere yüzde 17,5 indirime gitti.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından 26 Mart tarihli ve 31.435 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan karara göre, Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) tarafından 1 Nisan'dan itibaren uygulanacak aktif elektrik enerji toptan satış tarifesi belirlendi.

EPDK'nın kararına göre, dağıtım şirketleri ve görevli tedarik şirketlerine yapılan satışlarda 16,9149 kr/kWh seviyesinde bir tarife uygulanacak. Bu rakam birinci çeyrekte geçerli olan 20,5000 kr/kWh seviyesindeki tarifeye göre %17,48'lik bir azalışı temsil ediyor.

Karar ile genel aydınlatma kapsamında dağıtım şirketlerine birinci çeyrek döneme göre bir değişiklik yapılmadan 33,0000 kr/kWh'lik mevcut tarife uygulanmaya devam edecek.

Karara göre, iletim sistemi kullanıcılarını kapsayan faaliyet bazlı perakende tek zamanlı enerji bedelinde ise bir değişiklik yapılmadı. Yılın ikinci çeyreğinde bu tarife 55,1544 kr/kWh düzeyinde hesaplanacak.

Dağıtım sistemi kullanıcılarını kapsayan orta gerilim ve çift terimli tarifelerde sanayiye %0,08 indirim uygulandı. Bir önceki tarife döneminde 54,7497 kr/kWh seviyesinde yer alan tarife bu indirim ile 50,7071 kr/kWh seviyesinde belirlendi.