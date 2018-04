Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üeticileri Birliği'nin (SETBİR) seçimli genel kurulu, Ankara'da, Bilkent Otel'de yapıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Tezel, eğer gerekli düzenlemeler yapılabilirse Türkiye'nin, cumhuriyetin 100. kuruluş yıldönümü olan 2023 yılında, süt ve kırmızı ette dışa bağımlılıktan kurtulup, yılda toplam 26 milyon ton süt, 2,3 milyon ton kırmızı et üretir hale gelebileceğini, hayvancılığa dayalı tarımda da 10 milyon kişilik istihdam sağlayabileceğini söyledi. Tezel, süt ve kırmızı et sektörlerinde faaliyet gösteren sektörel kuruluşları da SETBİR çatısı altında birleşmeye davet etti.

20 milyar lira ciro 85 bin istihdam

SETBİR Genel Kurulu'nun açılışında konuşan Tarık Tezel, üye şirketlerin günde 25 bin ton süt işlediğine, yılda 7,5 milyon tona denk gelen bu üretim miktarının ise kayıtlı süt pazarının yüzde 85’ine, Türkiye’de bir yılda üretilen toplam süt miktarı olan 20 milyon tonun da yüzde 45’ine karşılık geldiğine dikkat çekti. SETBİR üyesi şirketlerin hayvancılık işletmelerinin de 1 milyonun üzerinde büyükbaş, 100 binin üzerinde küçükbaş çiftlik kapasitesine sahip olduğu bilgisini veren Tezel, SETBİR üyesi 60 şirketin yıllık ciro toplamının 20 milyar liranın üzerinde olduğunu, bu şirketlerin 85 bin kişiyi istihdam ettiğini ve 500 bini aşkın üreticiyle iş yaptığını söyledi.

"SETBİR çatısı altında bütünleşelim"

Türkiye'de pek çok sektörde olduğu gibi süt ve kırmızı et sektörlerinde de bir dağınıklık söz konusu olduğunu vurgulayan SETBİR Başkanı Tarık Tezel, sivil toplum örgütlerine birlik önerisinde bulundu:

"Sektörel kalkınmanın milli kalkınmaya etkisi göz önüne alınarak, sektörel kuruluşların birlik içinde ve tek çatı altında bulunmasında yarar var. Dolayısı ile 'birlikten kuvvet doğar' diyerek, süt ve kırmızı et sektörlerinde faaliyet gösteren tüm sivil toplum örgütlerini SETBİR çatısı altında birleşmeye, bütünleşmeye davet ediyoruz."

Süt ve kırmızı ette yapılması gerekenler

SETBİR Başkanı Tarık Tezel konuşmasının önemli bölümünü süt ve kırmızı et sektörlerinin geleceğine ayırdı. Tezel, süt ve kırmızı et sektörlerinde yapılması gereken düzenlemeleri şöyle sıraladı:

"Hayvansal protein ürünlerinde KDV sıfırlanmalı.

Halk sağlığını tehdit eden uygulamalar ile çiğ süt ve ambalajsız ürün satışı engellenerek kayıt dışı ortadan kaldırılmalı.

Çiğ süt regülasyonu, hayvancılıktaki dönemsel arz-talep dengesini gözetecek şekilde yeniden yapılandırılmalı, bu sayede müdahale stokları ile regülasyon sağlanıp ihracat teşvik edilmeli.

Tüm tarımsal ürünlerde fiyatlandırma, kalite odaklı bir sisteme kavuşturulmalı.

Fiyat istikrarı ve arz-talep dengesi sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmalı.

Bilgi kirliliği önlenmeli.

Taklit ve tağşişin önüne geçilmeli.

Gümrük Birliği, tarım ürünlerini de kapsayacak şekilde geliştirilmeli.

Meralar, ıslah amaçlı olarak hayvancılık işletmelerine kiralanabilmeli.

Yem bitkisi üretiminde arazi büyüklükleri optimize edilebilmeli.

Hayvancılığa dayalı bitkisel ürün deseni yaratılabilmeli.

Hastalıktan ari damızlık hayvan yetiştirme çiftliklerinin kurulması daha etkin bir şekilde desteklenmeli, bu çiftliklerdeki hayvanlar için ilave destekler sağlanmalı.

Ülkemiz şartlarına uyumlu, hastalıklardan ari, etçi, sütçü ve kombine damızlıkların yetiştirilmesine yönelik hayvan ıslah projeleri yaygınlaştırılmalı.

Buzağı ölümleri durdurulmalı.

Tarım sektöründe çalışanlara yönelik İş Kanunu koşulları iyileştirilmeli.

Know-how transferi için yabancı akademisyen ve danışmanlara vergi ve SGK desteği sağlanmalı."

Sütte ve kırmızı ette 2023 tablosu

SETBİR Başkanı Tarık Tezel, bu düzenlemelerin yapılması halinde Türkiye'nin beş yıl sonra, cumhuriyetin 100. kuruluş yıldönümü olan 2023 yılında,

-damızlık sığır ihtiyacını öz kaynakları ile karşılayabilen,

-toplam 28 milyon büyükbaş hayvana sahip,

-yılda toplam 26 milyon ton süt, 2,3 milyon ton kırmızı et üreten,

-yılda kişi başı 290 litre süt ve süt ürünü, kişi başı 25 kilo kırmızı et tüketen,

-sütü ile kırmızı eti ile hayvancılığa dayalı tarımı ile 10 milyon kişilik istihdam sağlayan,

-süt ve kırmızı ette dışa bağımlılıktan kurtulmuş,

-yurtdışında rekabetçi,

bir ülke haline gelebileceğini söyledi.

Tarık Tezel yeniden başkan seçildi

Genel kurulda yapılan oylama sonucu Tarık Tezel (SÜTAŞ) 2018-2020 yılı dönemi için yeniden yönetim kurulu başkanı seçilirken, yönetim kurulu da şu isimlerden oluştu:

"Dilek Emil (Pınar Süt), Ahmet Hacıince (Al-Et), Gökhan Akyürek (SEK), Hakan Akkoyun (Panagro), Nahit Yazıcıoğlu (TARFAŞ), Olcay Sunucu (YÖRSAN), Abdülhamit Can (EKER), Cemal Torun (Torunoğlu Süt), Hakan İshakoğlu (Pınar Et), Hüseyin Özşenoğulları (Hanif Pehlivanoğlu Şirketler Grubu), Mehmet Şahbaz (Şahbazlar Besi Çiftliği), İsmail İlker Kocaer (Atasancak Acıpayam Tarım İşletmesi),Tahir Selçuk Yavuz (Atafen Veteriner Malzemeleri A.Ş.), İsmet Çalışkan (Kromel).