"Tarımsal emtia fiyatlarında büyük artış bekliyoruz"

Dünyanın en büyük buğday tedarikçileri olan Rusya ve Ukrayna’nın uzun zamandır savaş halinde olması, tahıl piyasalarının savaştaki gelişmelere duyarlı hareket etmesine neden oluyor. 1 Ağustos’tan itibaren; Ukrayna’dan 9,2 milyon tahılın taşındığı koridorun kapanmasıyla birlikte, buğday fiyatları yüzde 5’ten fazla artarak 8,7 dolara yükseldi.Geçtiğimiz Mart ayında 13,6 dolara kadar yükselerek rekor kıran buğday fiyatları, Rusya’nın tahıl koridoru ile birlikte Ukrayna’dan tahıl ihracatına izin vermesi ile 7,4 dolara kadar gerilemişti.Özellikle tarım alanında dünyayı besleyen Rusya, Taban Gıda’nın da buğdayda en büyük tedarik pazarlarından. Uluslararası alanda buğdayın en büyük tedarikçileri arasında olma yolunda emin adımlarla ilerleyen ve ‘Türkiye’nin En Büyük 500 Şirketi’ sıralamasında ilk 150’de yer alan Taban Gıda’nın CEO’su Hasan Hacıhaliloğlu, tahıl koridorunun kapanmasının sektöre ve emtia piyasasına olası etkilerini değerlendirdi.

“Tahıl koridoru kapsamındaki limanları sağlıklı bir şekilde kullanamayacağız”

Türkiye’de yüzde 20 pazar payıyla ithal buğday tedarik pazarında özel sektör lideri olanTaban Gıda’nın en büyük tedarikçisi Rusya. Rusya tahıl koridoru anlaşmasından süresiz olarak çıktığını açıkladıktan sonra; ilk işlem gününde Avrupa buğday borsasının 12 Euro, Amerikan buğday borsalarının ise yüzde 5’in üzerinde artış gösterdiğini belirten Hasan Hacıhaliloğlu “Yine Rus buğdayının limanlarımıza teslim fiyatlarında 10 ile 15 dolar arasında bir artış gözlendi. Şu an için yüklemesi tamamlanmış, Marmara’da denetim bekleyen gemilerde heyet görevini devam ettiriyor. Yine yüklenmiş ancak yola çıkmamış gemilerin de çıkışının sağlanacağını umuyoruz. Ancak sonrasında tahıl koridoru kapsamındaki limanların sağlıklı bir şekilde kullanılmasının söz konusu olmayacağını düşünüyorum. diye belirtti.

“Fiyatlarda hiç istemediğimiz artışlar yaşanması çok muhtemel”

“Ukrayna bu anlaşma öncesinde yaptığı gibi Surino kanalındaki Reni, Ismael gibi daha küçük limanlardan çıkış yapmaya çalışacak ancak hem kapasitesi düşecek hem de anlaşma öncesinde olduğu gibi yüksek navlun bedelleri ödeme zorunda kalacak. Mısır hasat döneminde olduğumuz düşünülürse bu üründe de yükseliş kaçınılmaz olacaktır” diye belirten Hacıhaliloğlu “Ülkemizde de son dönemde yaşadığımız kuraklık, dünyada da birçokülkede söz konusu. Dünyada tahıl grubu ürünlerindeki en büyük iki tedarikçi ülkede yaşananbu savaş durumu üzerine kuraklık haberleri, fiyatları hiç istemediğimiz yüksek seviyelere çıkarması oldukça muhtemel” dedi.

“Ülkemizde bulunabilirlik sıkıntısı yaşanmayacaktır”

Son gelişmeler ışığında, gıda enflasyonunun bir süre daha yüksek kalacağını ve birçok ülkenin gıdaya ulaşma konusunda sıkıntı yaşayacağını belirten Taban Gıda CEO’su Hasan Hacıhaliloğlu “Türkiye özelinde bulunabilirlik sıkıntısı yaşanacağını düşünmüyorum. Şu an buğday stoklarımız oldukça iyi durumda ve yeni mısır hasat rakamlarımız da iyi görünüyor. Ancak son dönemin kurak geçmesi önümüzdeki yıl için bazı önlemler almamız gerektiğinde işaret ediyor. Ve yine dünyanın birçok noktasına göre; daha uygun maliyetle tedariğini sağladığımız Rus buğdayının, un ihracatına yapacağı olumlu etkileri ithalat rakamlarımızı yükseltecektir. Taban Gıda olarak, yurtiçinde olduğu gibi global pazarda da lider tedarikçiler arasında yer alma hedefiyle emin adımlarla ilerliyoruz.” diye belirtti.

“Türkiye transit ticaret noktası olmayacaktır”

“Son yaşanan durumlar ışığında ‘Türkiye’nin bir transit ticaret noktası olacağı’ yorumlarına da çok katılmıyorum.” diyen Hacıhaliloğlu “Bu durum en fazla bir süre gerçekleşebilir ancak Rusya’dan bu ürünlerin tedariğini sağlamak istemeyen ülkelerin Türkiye üzerinden de alacağını sanmıyorum. Önümüzdeki hasat yılında, bu seneden çok daha zor şartlar ile mücadele edeceğimize kesin gözüyle bakıyorum.” Her ne kadar kısa zamanda mümkün olabileceğini düşünmesem de umarım en kısa zamanda bu savaş son bulur ve neden olduğu tüm olumsuzluklar sona erer."