Starbucks'tan koronavirüs önlemi: İndirim uygulamasını kaldırdı

Starbucks, koronavirüsten dolayı müşterilerin kişisel bardakları ve termoslarına kahve servisinin bir süre yapılmayacağını duyurdu.

5 MART, 20200
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Starbucks'tan koronavirüs önlemi: İndirim uygulamasını kaldırdı

Kanada ve ABD’deki bazı şirket toplantılarını Koronavirüs tedbirleri kapsamında erteleyen Starbucks radikal bir karar daha aldı. İkinci bir düzenlemeye kadar Starbucks mağazalarına kişisel fincanıyla gidenlere kahve servisi yapılmayacak.

2010 yılında yapılan bir düzenleme ile Starbucks karton bardak sarfiyatının önüne geçmek için müşterilerini kendi bardakları ve termosları ile mağazalara gelme çağrısı yapmıştı. Koronavirüs salgının ilk ortaya çıktığında Çin’de 4 bine yakın mağazası olan Starbucks mağazalarının yarısını kapatma kararı almıştı.

Starbucks’ın başkan Yardımcısı Rossann Williams tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Kişisel fincanlarda kahve koyma uygulamamızı durduruyoruz. Kişisel fincanları ile gelenlere yüzde 10 indirim yapmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

Starbucks, Türkiye de 434 şubeyle İngiltere’nin ardından Avrupa'da Starbucks'ın en fazla şubesi olan ikinci ülke konumunda.

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