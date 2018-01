Çeşitli temaslarda bulunmak üzere sabah saatlerinde Gaziantep'e gelen Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte Lidersan Süt ve Süt Ürünleri İşleme Tesisi'ni gezdi. Tarım ve hayvancılık tesislerinin, Türkiye'nin tarım ve hayvancılık konusunda ulaştığı seviyeyi gösterdiğini kaydeden Bakan Fakıbaba, "Allah'a şükür şu an tarımsal kuraklık seviyesinde değiliz. Biz bu konuda önlemlerimiz alıyoruz. Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız da bu konuda çok önemli, ciddi çalışmalar yapıyorlar. İnşallah bunların neler olduğunu göreceksiniz. En kısa zamanda açıklanacaktır. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olarak elimizden geleni yapıyoruz. Esas sorumlu Orman ve Su İşleri Bakanlığı ama yine iki bakanlık el ele vererek, 'Bu sorunla nasıl baş edebiliriz?' Bunun hesaplarını yapıyoruz. Başaracağımıza inanıyorum. İnşallah Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yağış görülüyor. Biz hem hava tahminlerini takip ederek ,hem de bakanlık ve hükümet olarak neler yapacağımızı en kısa zamanda bütün basına, halkımıza açıklayacağız. Tarımsal kuraklık endişesi yok. Olması durumunda bakanlığımızın sigortaları var, devlet desteği olacak. Bu konuda endişeye mahal yok" diye konuştu.



İş adamı Mahsum Altunkaya'dan tesisle ilgili bilgi alan Bakan Fakıbaba, bir yumurta fabrikasını da gezip incelemelerde bulundu.

'MAZOT DESTEĞİNİ ŞUBAT SONUNA KADAR ÖDEMİŞ OLACAĞIZ'



Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Gaziantep'te, 9'uncu GAP Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık ile 14'üncü GAP Food Gıda fuarlarının açılışına katıldı. Açılış töreni öncesi konuşan Bakan Fakıbaba, et ithalatı yapılmaması için çalışma yürüttüklerini söyledi. Et ithal etmenin önüne geçmek için ülkenin imkanları olduğunu belirten Fakıbaba, "Et ithal etmek, hakikaten her şeyde beni çok üzüyor. Et ithalat etmek, bizi gerçekten yaralıyor. İmkanlarımız yok mu? Var ve diyorum ki biz, artık et ithal eden bir ülke olmayacağız ve inanmak da çok önemli. İhraç eden bir ülke olacağız. Nasıl olacağız? İnşallah. Yani 20 sene önce, Antep böyle miydi? Bir bakalım; 15 sene önce, AK Parti hizmetlerinden önce, AK Parti öncesi Gaziantep'e bakın yollarına, bakın şehirciliğine bakın, sanayisine bakın, kültürüne bakın, turizmine bakın. Ne kadar değişti değil mi? Yani bu et ithalatının da böyle devam edeceğini lütfen düşünmeyin" dedi.



'HAYVANCILIK DESTEĞİNİ 45 KAT ARTIRDIK'



AK Parti hükümeti döneminde, tarım alanında yapılan çalışmalardan da bahseden Bakan Fakıbaba, çiftçiye verilecek yüzde 50 oranındaki mazot desteğinin, şubat ayının sonuna kadar ödeneceğini belirtti. Fakıbaba, şöyle konuştu:



"Beraberliğe ve çalışmaya çok ihtiyacımız var. Bakın, etrafımız gerçekten ateş çemberi ve biraz önce de söyledim bayraklarını dikmişler ve o bayrakları başınıza çalacağız. Allah'ın izniyle bu birlik ve beraberlikle o bayrağı sizin başınıza geçireceğiz. Bundan haberiniz olsun. Bekleyin, görün bakalım ne olacakmış? Onu göreceksiniz inşallah. Tarımsal alanda yaptığımız faaliyetlerden bahsedersek genel olarak, son 15 yılda tarımsal hasılamızı yaklaşık 4,5 kat arttırmışız. Hasılamız 2002'de 37 milyar iken, 2016'da 161 milyara çıkmış. 2002'de 4 milyar dolar olan ihracatımız, 4 kat artış ile 2016'da 16,2 milyar dolara çıkarmışız. 2002'de 1,8 milyar lira olan tarımsal destekleri yedi kat arttırmışız ve 2017'de 12,8, 2018'de de 15 milyar yaptık. Son 15 yılda çiftçilerimize toplam 103 milyar nakit hibe desteği sağlamışız. 2018 yılı için ise, yaklaşık 15 milyar tarımsal destek bütçesi ayırdık. Hayvancılık desteğini 45 kat artırdık ve hayvancılığı sıfır faizli kredi kapsamına aldık. Şimdi en yeni uygulama ile mazot maliyetinin yüzde 50'sini destek olarak üreticilerimize ödeyeceğiz. Yani diyorlar 'Nerede bu yüzde 50 mazot?' Çok değerli arkadaşlarım, inşallah 2017'nin ortalamasını aldık, 2017'nin mazot ortalaması bugünden az olabilir ama 4,70 kuruş olarak inşallah şubat ayının sonuna kadar ödemiş olacağız. Yüzde 50'si devletimizden, Tarım Bakanlığı'mızdan ve hükümetimizden olacak. 2018'de inşallah yine şubatın içerisinde yüzde 50'sini vereceğiz ve 2018'in 12 aylık ortalamasını alıp sözümüz sözdür. Evelallah, Sayın Cumhurbaşkanı'mız, Başbakan'ımız ne demişse biz de aynen o sözü yerine getirmekle görevliyiz. O talimatı almışız ve yapacağız. Yem bitkilerinde özellikle bu da benim arkadaşlarımızın çalışmaları. Geçen sene yem bitkisi desteğimiz 430 milyon civarındayken, yine özel bir çalışmayla bunu yüzde 50 arttırdık. Yani ve mazota çok destek verdiğimizi özellikle belirtmek istiyorum. Yani hayvancılıkta bakın 2002 yılında 83 milyon lira destek varken son 15 yılda 24,5 milyar lira hayvancılık desteği ödemişiz."



Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, konuşmasının ardından fuarın açılışını yaparak, stantları ziyaret etti. Fuarda, Fakıbaba'ya mezun olduğu okulun hatıra defterine yazılan yazılar ile fotoğrafının yer aldığı belge hediye edildi.