Oyak Renault Otomobil Fabrikaları, Bursa’da Türkiye’nin ilk alüminyum motor bloğunu üretmek üzere 19 Ekim 2018 tarihinde yeni enjeksiyon tesisinin temelini attı.

Temel atma töreni; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa Valisi İzzettin Küçük, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, OYAK Yönetim Kurulu Başkanı (E.) Tümgeneral Mehmet Taş, OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, Groupe Renault Dünya Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Başkanı Thierry Bolloré, Renault Grubu Avrasya Bölgesi Kıdemli Başkan Yardımcısı Nicolas Maure ve Oyak Renault Otomobil Fabrikaları Genel Müdürü Antoine Aoun’un katılımıyla gerçekleşti. Yeni alüminyum enjeksiyon tesisi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın desteklediği Süper Teşvik Programı kapsamında 100 milyon avroluk yatırımla hayata geçiyor.

Oyak Renault’nun yeni alüminyum enjeksiyon tesisinde, Yüksek Basınçlı Alüminyum Döküm (HPDC) yöntemi ile motor blokları üretimi yapılacak. Dünyada sadece birkaç yerde kullanılan bu yüksek hassasiyetli teknoloji, Türkiye'de ilk kez geliştirilecek. Yeni tesis, 8 bin metrekaresi kapalı olmak üzere, 10 bin metrekarelik bir alan üzerine inşa edilecek.

2020 yılında faaliyete geçecek yeni tesiste, Oyak Renault 100’ü aşkın yeni istihdam sağlayacak.

Temel atma töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank şunları söyledi:

"Bu yatırımı üç ana sebepten ötürü çok değerli ve önemli buluyorum. İlk olarak, temellerini attığımız bu tesis, yüksek katma değerli üretim hedefimize doğrudan hizmet ediyor. Üretim aşamasında, dünyada sadece birkaç yerde bulunan yüksek teknoloji kullanılacak. Nitelikli istihdama ve ihracata ciddi katkılar sunulacak. Cari açığı yıllık 2.3 milyar dolar azaltabilecek bir üretimden bahsediyorum. Amacımız bu ve benzeri yatırımların katlanarak artması. Üretimde yapısal bir dönüşüme ihtiyacımız var. Türk sanayisi, bu dönüşümü gerçekleştirebilecek güce sahip. Devlet olarak biz, tüm imkanlarımızla girişimci ve sanayicilerin yanındayız. Oldukça cazip bir teşvik sistemine sahibiz. Bakanlık olarak, yerli ve yabancı ayrımı gözetmeden yüksek katma değerli yatırımları ülkemize çekmeyi hedefliyoruz. Türkiye’ye yatırım yapan, üreten ve istihdama katkı sağlayan tüm firmalar bizim için çok kıymetli. Oyak Renault tarafından yapılan bu yatırımın ikinci önemli özelliğiyse “yerlileştirme politikamıza” olan desteğidir. Üretimde kullanılacak birçok ürün burada yapılacak ya da alüminyum yerli yan sanayi üreticilerimizden temin edilecek. Bu sayede, yerli kaynaklarımızdan mümkün olan en verimli şekilde yararlanılacak. Biliyorsunuz, sanayide ara malı ithalatımız çok yüksek. Bu problemi aşmak adına yerlileştirme programını hayata geçirdik. Sunduğumuz tüm desteklerde, bu programı merkeze alacağız. Böylelikle ithalata olan bağımlılığı azaltıp; hem cari açığın düşmesine hem de dış kaynak ihtiyacının azaltılmasına fayda sağlayacağız. Ekonominin temelleri, reel sektördeki bu dönüşüm sayesinde daha da güçlenecek. Sağlıklı büyüme ve nitelikli istihdam artışıyla, küresel ekonomide hak ettiğimiz sıralara yükseleceğiz. Bu yatırımı benim açımdan çok değerli kılan son özellik ise, ülkemize ve ekonomiye duyulan güvenin somut bir göstergesi olması. Türkiye, 16 senede çok önemli başarılara imza attı. Daha da önemlisi, bu başarıları her türlü iç ve dış şoklara karşı kazandık. Türkiye ekonomisi, karşılaştığı her türlü zorlu teste rağmen dayanıklılığını korudu ve yoluna güçlenerek devam etti.Başka ülkelerin yıllarca etkisinden kurtulamayacağı hadiseleri; işbirliği, kararlılık, tecrübe ve memeleket sevdamız sayesinde aştık. En kötü ve en zorlu günler geride kalmaya başladı. Hep birlikte geleceği en iyi şekilde inşa etmeye devam edeceğiz. Siyasi istikrar, öngörülebilirlik ve yatırımcı dostu politikalarımız ile ülkemize daha fazla uzun vadeli üretim yatırımı çekeceğiz. Bu yatırımların, hem teknoloji transferi hem de istihdam artışları ile ülkemizde ciddi katma değer oluşturmasını istiyoruz. Sözlerime son verirken; ülkemiz için bu yatırımı hayata geçiren firma sahiplerinden Oyak Renault’dan bir talebim var. 2020 yılından önce, Renault’un hibrit otomobil modellerinin Türkiye’deki fabrika hattından çıkmasını arzu ediyorum. Firmanızın bunu yapabileceğine yürekten inanıyorum. Bu tesisin ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyor, katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum.”

OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem törende yaptığı konuşmada “OYAK olarak ülkemize ve geleceğimize güvenimiz sonsuz. Bu temel atma, OYAK’ın Türk sanayisindeki öncü konumunu pekiştirecek olan, üyelerimize sürdürülebilir nema hedefimiz için geleceğe atılan bir adımdır” diye konuştu. OYAK olarak önceliklerinin inovasyon ve dijital dönüşüm olduğunu belirten Erdem, sözlerine şöyle devam etti:

"12 yıldır art arda ihracat şampiyonu olan Türk otomotiv sektörünün 19 yıldır binek otomobil ve ihracat lideri Oyak Renault, 7 bin 100 kişiye istihdam sağlıyor, yıllık 378 bin otomobil ve 920 bin motor üretim kapasitesi ile 70’ten fazla ülkeye ihracat yapıyor. Türk mühendis ve işçisinin emeğiyle yüzde 55’lere varan yerlilik oranı ile bu bantlardan çıkan Megane Sedan ve Clio HB modellerini yerli üretim logosuyla gururla tüketicisi ile buluşturuyor. Ülkemizin dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yer alması hedefiyle çalışırken, inovasyonu ülkemizin geleceğine yön verecek en önemli araçlardan biri olarak görüyoruz. Bu anlamda bugünkü temel atma töreni bizim bu vizyonumuzun nişanesi niteliğinde. Bu teknolojinin Türkiye’de ilk defa bizim fabrikalarımızda gerçekleşecek olması, hem kurum olarak doğru yolda ilerlediğimizin hem de ülkemize duyulan güvenin önemli bir işareti. Bu yatırımın ülkemize, tüm OYAK ailesine ve 50 yıllık kıymetli iş ortağımız Renault’ya hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.”

Fabrikanın temel atma töreninde konuşan Renault Grubu Avrasya Bölgesi Kıdemli Başkan Yardımcısı Nicolas Maure, şunları söyledi: “Bugün burada temelini attığımız yeni alüminyum enjeksiyon tesisi, Renault Grubu'nun gelecek yıllarda Türkiye’de gerçekleştirmeyi planladığı kapsamlı yatırımların ilk somut adımı. OYAK ile 50 yıllık ortaklığımızın yenilenmesi ve Oyak Renault Bursa Fabrikası’nın yüksek üretim performansı, Türkiye’de yeni projeler geliştirmemizin yolunu açıyor. Devam eden bu yatırımlar Oyak Renault Otomobil Fabrikaları çalışanlarımızın bilgi birikimi ve uzmanlığı ile birleşerek, Türkiye ekonomisine ve Renault Grubu’nun dünya çapındaki büyümesine katkıda bulunmaya devam edecektir.”