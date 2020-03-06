CEO Club'ta 'Otomotivin Geleceği' masaya yatırıldı

Zirvede otomotiv dünyasının önde gelen isimleri sektörün bugününü, ekonomiye katkılarını ve teknolojik gelişmeler ışığında dönüşümünü değerlendirdi. Buluşmada performansıyla öne çıkan otomotiv şirketleri de ödüllendirildi.



Aytemiz, Koç Sistem ve Moto Guzzi co-sponsorluğunda, Sarkuysan destek sponsorluğunda Shangri La Bosphorus’ta gerçekleştirilen “CEO Club Otomotivin Geleceği Buluşması”, Capital Yayın Yönetmeni Sedef Seçkin Büyük ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin’in açılış konuşmalarıyla başladı.

Zirvenin açılışında konuşan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, her şeyin akıllandığı ve birbiriyle bağlantı kurduğu günümüz dünyasında otomobillerin bu teknolojiden uzak olmasının düşünülemez olduğunu dile getirdi.

Otomotivin dönüşümün en hızlı yaşandığı sektörlerin başında geldiğini ve araştırmaların da bunu desteklediğini aktaran Şahin, şunları söyledi:

"Forbes'un araştırmalarına göre 2030 yılında 700 milyon bağlantılı araç, 90 milyon otonom araç ve 250 milyon da elektrikli ve hibrid otomobil yollarda olacak. McKinsey Center for Future Mobility’nin yaptığı araştırmaya göre ise; 2030 yılında otonom yani sürücüsüz araçlar, küresel ölçekte yıllık 1,6 trilyon dolar değer yaratacak potansiyele sahip olacak Gartner, 5G ile birbirine bağlanan otomobil sayısı hali hazırda yüzde 15 seviyesindeyken bu oranın 2023’te yüzde 74’e, 2028’de ise yüzde 94’e yükseleceğini öngörüyor."

Şahin, tüketicilerin de bu değişime seyirci kalmadığını belirterek, "Yine McKinsey’nin bir araştırmasına göre bugün otomobil sahiplerinin yüzde 40’ının yani yarıya yakını, 'daha fazla bağlanabilirlik sunan bir alternatif varsa; mevcut otomobilimi, otomobil markamı değiştiririm' diyor." ifadelerini kullandı.

Bağlantılı araç konsepti

Vodafone olarak, teknoloji üreten, teknolojide inovasyon yapan bir kurum olmayı hedeflediklerini dile getiren Şahin, müşterilere sundukları terzi usulü çözümlerin beraberinde, kendilerini özel hissettiren farklı çözümler sunarak memnuniyeti daima ilk sırada tuttuklarını söyledi.

Gelecek heyecanının en fazla yaşandığı sektörlerden otomotiv ile de önemli projeler geliştirdiklerini anlatan Şahin, şunları kaydetti:

"En güzel örneklerden biri Bağlantılı Araç Çözümlerimiz. Bağlantılı Araç Çözümleri ile otomobillerdeki tüm veriler anlık olarak raporlanıyor. Araç içerisindeki konum, hız, motor devri, fren pozisyonu, yakıt seviyesi gibi tüm bilgileri topluyor. Ve bu verilerin insan müdahalesine gerek kalmadan uzaktan indirilmesini sağlıyor. Alınan verileri gerçek zamanlı işleyerek sürüş performansını ölçümlüyor, zamanla biriken verileri anlamlandırılıyor ve böylece sürücünün aracı kullanım performansı da ortaya çıkmış oluyor."

"Otomotiv sektörü ekonomideki lokomotif rolünü teknolojide de sürdürüyor"

KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca ise yaptığı konuşmada, otomotiv sektöründeki dijitalleşme ve sektörde bu anlamda yaşanan yeni gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Otomotiv sektörünün ekonomideki lokomotif rolünü teknolojide de sürdürdürdüğüne dikkati çeken Akarca, "Bugün şirketlerin ve genelde sektörün etkili bir dönüşüm kültürü oluşturmak, bakış açısı değişikliğine gitmek gibi görevleri olduğu kanısındayız. Bu alandaki yoğun rekabet şirketlerin dijitalleşme endeksindeki konumuna bağlı olarak zorlu ve etkili rotalar takip etmelerini gerektirebiliyor." dedi.

Akarca, KoçSistem olarak otomotiv sektörünü, toplam değer zincirine odaklanan yenilikçi çözümlerle desteklediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Sektör liderlerinin geleceğe ilişkin vizyonlarını destekliyoruz. Örneğin, Nesnelerin İnterneti ya da Dijital İkizler konsepti çerçevesinde üretim süreçlerinin iyileştirilmesi, verimliliğin artırılması ve maliyetlerin azaltılmasını sağlarken bu alandaki çözüm ve önerilerimiz kurumların dijitalleşme süreçlerini hızlandırıyor. Güçlü veri analitiği ile iş yönetiminin tüm segmentlerinde daha kesin ve doğru sonuçlar alınmasına katkı sunuyoruz.

Yapay zeka, talep tahminleme, video analitik ve robotik iş gücü gibi yenilikçi teknolojiler ile insan kaynaklarından, iş sağlığı ve güvenliğine, kalite kontrol süreçlerinden satış sonrası hizmetlere kadar birçok alanda şirketlerin karar destek ve yönetim sistemlerine sürat kazandırıyoruz. Önümüzdeki dönemde de Türk otomotiv sektörünün dijital oyuncu kimliği ile küresel pazarlarda yerini alması hedefi doğrultusunda var gücümüzle çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

CEO oturumunda düzenlenen ve Doğan Holding Otomotiv Grubu Genel Müdürü Kağan Dağtekin’in moderatörlüğünü yaptığı “Yeni Trendler&Gelecek Vizyonu” başlıklı panelde Yazaki Türkiye’nin Ülke Başkanı ve Genel Müdürü Ali Rıza Alptekin, Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, Mercedes Benz Türk Başkanı ve CEO’su Süer Sülün ve Koçfinans CEO’su Yeşim Pınar Kitapçı teknolojik gelişmelerin sektöre yansımasını ve geleceğe ilişkin öngörülerini paylaştı.

Başkanlar Oturumu’nda ise Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin’in moderatörlüğünü yaptığı “A’dan Z’ye Dönüşüm & Sonuçları” başlıklı panel düzenlendi. Panelde, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Başkanı Baran Çelik, Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Haydar Yenigün ile Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, sektörde teknolojinin kullanımı, yüksek katma değerleri üretim, global rekabet gücünün artırılması için izlenmesi gereken stratejileri değerlendirdi.

Panelin ardından performansıyla öne çıkan otomotiv şirketleri ödüllendirildi. Onur Ödülü Kıraça Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kıraç'ın oldu. Ödül alan firmalar ve kategorileri ise şöyle....

Türkiye’nin En Fazla Çalışan İstihdam Eden Otomotiv Şirketleri

1. Ford Otosan

2. Tofaş Oto Fabrika

3. Bosch Sanayi ve Ticaret



Türkiye’nin Otomotiv Yan Sanayinde En Büyük Şirketleri

1. Autoliv Cankor Otomotiv

2. Beyçelik Gestamp Kalıp

3. Maxion İnci Jant Sanayi

4. Federal Mogul

5. Yazaki Otomotiv



Türkiye’nin En Çok Otobüs-Midibüs-Minibüs Üreten Şirketleri

1. Ford Otosan

2. Mercedes-Benz Türk

3. Man Türkiye



Türkiye’nin En Çok Kamyon Üreten Şirketleri

1. Mercedes Benz Türk

2. Ford Otosan

3. Anadolu Isuzu



Türkiye’nin En Çok Otomobil Üreten Şirketleri

1. Oyak Renault

2. Toyota

3. Hyundai Assan



Türkiye’nin En Çok Kamyonet-Pick Up Üreten Şirketleri

1. Ford Otosan

2. Tofaş

3. Karsan



Türkiye’nin En Çok Otomobil İhraç Eden Şirketleri (adet bazında)

1. Oyak Renault

2. Toyota

3. Hyundai Assan



Türkiye’nin En Çok Kamyonet-Pick up İhraç Eden Şirketleri:

1. Ford Otosan

2. Tofaş

3. Karsan



Türkiye’nin En Çok Araç İhraç Eden Şirketleri (adet bazında)

1. Ford Otosan

2. Oyak Renault

3. Toyota

4. Tofaş

5. Hyundai Assan



En Çok Hafif Ticari Araç Satışı Yapan Markalar

1. Ford

2. Fiat

3. Volkswagen

4. Peugeot

5. Mercedes Benz



En Çok Satılan Otomobil Markaları

1. Renault

2. Fiat

3. Volkswagen

4. Toyota

5. Peugeot



Toplam Binek Otomotivde En Çok Satış Yapan Markalar

1. Fiat

2. Renault

3. Volkswagen

4. Ford

5. Peugeot