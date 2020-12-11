Çin 25 milyon otomobil sattı

Dünyanın en büyük otomotiv pazarı olan Çin’de bu sene neredeyse 25 milyon araç satıldı.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği (CAAM) Başkan Yardımcısı Fu Bingfeng, Pekin’deki bir konferansta CAAM’ın bu yıl için 20 milyon binek ve 5 milyon ticari araç satışı gerçekleşmesini beklediğini söyledi. Çin’de 2019 yılında 25,77 milyon araç satışı gerçekleşmişti.

Çin Sanayi ve Bilgi Teknoloji Bakanı Bai Hua, bu yıl 1,3 milyon adet “yeni enerji aracı” (NEV) satmayı planladıklarını belirtti. Geçtiğimiz yıl 1,2 milyon adet NEV satışı gerçekleşmişti.

CAAM, aynı zamanda araba satışlarının kademeli bir şekilde artarak 2025 yılında 30 milyon adete ulaşmasını beklediklerini belirtti.

Küresel otomotiv sektörü kovif-19 krizi ile büyük bir darbe alırken, Çin Volkswagen, General Motors, Toyota ve Honda gibi üreticiler için umut oldu.