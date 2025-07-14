Çinli Leapmotor'dan SUV pazarına rekabetçi hamle: Güncellenmiş C11 836 bin TL değerinde piyasada

Çinli yeni enerji aracı (NEV) üreticisi Leapmotor, dün gerçekleştirdiği tanıtım etkinliğinde güncellenmiş C11 SUV'u 149.800 Çin Yuanı (yaklaşık 20.900 ABD Doları veya 836.000 TL) başlangıç fiyatıyla resmi olarak piyasaya sürdü.

Yeni Platform ve Geniş Model Yelpazesi

Leapmotor'un en yeni Leap 3.5 platformu üzerine inşa edilen güncellenmiş C11, iki adet menzil artırılmış elektrikli araç (EREV) ve üç adet bataryalı elektrikli araç (BEV) olmak üzere toplam beş farklı varyant sunuyor. EREV versiyonlarının başlangıç fiyatları sırasıyla 149.800 ve 159.800 yuan iken, BEV versiyonları 149.800, 155.800 ve 165.800 yuandan başlıyor.

Boyutlar ve Performans

Güncellenmiş C11, 4780 mm uzunluk, 1905 mm genişlik ve 1658 mm yükseklik boyutlarına sahip beş koltuklu orta boy bir SUV olarak konumlanıyor. Aracın dingil mesafesi ise 2930 mm. Önceki modele göre sadece yükseklikte (1675 mm) bir değişiklik göze çarpıyor.

Yeni C11 EREV modeli, 1.5 litrelik bir motor ve 200 kW maksimum güç çıkışı ile 320 Nm maksimum torka sahip bir elektrik motoruyla donatıldı. Bu kombinasyon sayesinde araç, 0'dan 100 km/sa hıza 7,6 saniyede çıkabiliyor ve maksimum 170 km/sa hıza ulaşabiliyor.

Etkileyici Menzil Seçenekleri

Güncellenen C11 EREV, standart olarak 41,7 kWh lityum demir fosfat (LFP) batarya paketiyle 300 km saf elektrik menzili sunuyor. Tam dolu yakıt deposu ve tamamen şarj edilmiş batarya ile birleşik menzili ise 1220 kilometreye kadar çıkabiliyor.

BEV varyantları ise 220 kW maksimum güç çıkışı ve 360 Nm maksimum torka sahip elektrik motorlarıyla geliyor. Bu versiyonlar 0'dan 100 km/sa hıza 6,1 saniyede ulaşabiliyor. Güncellenen C11 BEV, 81,9 kWh kapasiteli bir LFP batarya paketiyle 640 km'lik (CLTC standardına göre) bir menzil sunuyor.

Leapmotor C11'in ilk versiyonu 29 Eylül 2021'de Leap 2.0 platformu üzerinde piyasaya sürülmüştü. Mart 2024'te ise Leapmotor, Leap 3.0 platformuna dayalı 2024 C11 modelini tanıtmıştı.