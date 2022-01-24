Elektrikli araçlar için pil ölçümü başlıyor

Sektörde 20. yılını dolduran oto bakım, mekanik ve onarım markası Auto King, elektrikli araçlarda pil ölçümü dönemini başlatıyor.

İlk olarak kaporta ve gövde alanında kendisini kanıtlayan ve 20 yıllık süreçte araçlar üzerinde yapılan her işlem detayına hakim hale gelen Auto King, bu tecrübe ve deneyimini ekspertiz sektörüne aktararak araç alım-satımlarında mağduriyetlerin önüne geçmeyi amaçlıyor.

Türkiye’de bir ilk olarak, elektrikli ve hibrit araçların pil ömrü ve durumunu gösteren ekspertiz raporunu sunacaklarını söyleyen Auto King Genel Müdürü Barbaros Özkök, "Bu hizmet, tüm Auto King Ekspertiz noktalarında vatandaşlarımızın hizmetinde olacak. Bilindiği üzere gün geçtikçe elektrikli ve hibrit araçların sayısı artıyor. Şu an hibrit çağının başlarında olmamız sebebiyle, pil durumları gündemde değil, ancak birkaç yıl içerisinde büyük sorun haline gelecek. Bu aşamada araç alacakların araç pil durumu hakkında bilgi edinmesi, onlara ilerideki masraf tutarı ve araç maliyeti açısından önemli bir bilgi verecek” dedi.

Auto King olarak Code Oto Ekspertiz ile işbirliği gerçekleştirerek, Türkiye’nin her bölgesinde hizmet verebilmek adına yeni bir oluşum başlattıklarını belirten Özkök, Code Ekspertiz’i verilen hizmet kalitesinin yüksekliği, her bayinin Auto King Akademi bünyesinde eğitim alması ve müşteri memnuniyetinin en yüksek seviyede olması nedeniyle tercih ettiklerini ifade etti.

Franchise bedeli ilk 100 bayiye özel 5 bin dolar

Auto King Oto Ekspertiz’in araç sahiplerinin en iyi hizmeti, her bölgede alabilmesi adına ilk aşamada çok cazip bir franchise teklifi hazırladıklarını dile getiren Özkök, ilk 100 bayiye özel franchise bedelinin 5 bin dolar, Royalty bedelinin ise yüzde 7 olduğunu açıkladı. Auto King Oto Ekspertiz markası ile hizmet vermek için şartlarından bahseden Özkök, “TSE 13805 standartlarına uygun iş yeri ve personel olması öncelikli şartımızdır. Tüm çalışacak personellerin Auto King Akademi bünyesinde özel eğitimler alma şartı bulunmaktadır. Franchise’larımıza birçok avantaj sunuyoruz. Auto King olarak anlaşmalı firmalarımızın aldığı ekspertiz hizmetini bayilerimiz verebilecek. Auto King çağrı merkezimizden direk randevu ile ekspertiz hizmeti sunabilecekler. Auto King Akademi ile profesyonel eğitimler alabilecekler.” diye konuştu.

Auto King olarak 55 noktada hizmet verdiklerini ve Şubat ayı sonunda 84 bayiye ulaşmayı hedeflediklerini kaydeden Barbaros Özkök, ekspertiz bayileriyle de 2022 yılında 100 bayiye ulaşmayı hedeflediklerini aktardı.

‘İnsanlar araçlarını yatırım aracı olarak görüyor’

Auto King olarak yaptıkları araştırmalardan çıkan en önemli sonucun ekspertiz konusu olduğuna değinen Barbaros Özkök, “İnsanlar araçlarını yatırım aracı olarak görüyor. 2 yıldır artan ÖTV ve kur ile ülkede yaşanan enflasyon neticesinde insanlar araçlarına bakmak istiyorlar. Araç alırken de risk almak istemiyorlar. Ekspertiz alanında çok fazla talep var ve maalesef bu işi yapan insanların bir kısmı sektörden değil. Ekspertiz alanında faaliyet gösteren tüm firmalar, sadece ekspertiz alanında hizmet veriyor. Bizim 20 yıllık boya kaporta ve mekanikte, elektromanyetik alanda ciddi bir bilgi birikimimiz ve bayi yönetimi tecrübemiz var. Yaklaşık 1,5 yıl önce yatırım kararını aldık ama pandemiyi bekleyip piyasadaki dinamiklerin biraz daha oturmasına karar verdik. 2021 yılının Kasım ayında da Code Oto Ekspertiz ile güçlerimizi birleştik ve Auto King şemsiyesi altında faaliyetlerimize başladık. Bu alanda uzun yıllar faaliyet göstermiş, 41 bayiliğe ulaşmış bir marka. 20’e yakın Code noktasını Auto King Oto Ekspertiz’e dönüştürdük. 10 adedini daha Auto King Oto Ekspertiz olarak dönüştüreceğiz” diye konuştu.

Sahte raporların önüne geçen yöntem

Ekspertiz bayilerinde verilecek diğer hizmetleri anlatan Özkök, sözlerini şöyle sürdürdü: “Son teknoloji ölçüm aletleri ve ekspertiz alanındaki hatalı çıkarımları minimalize edecek bir sistem kullanıyoruz. Auto King’in halihazırdaki servis tecrübesi bu konuda elimizi güçlendiriyor. Batarya ölçüm cihazı, detaylı araç beyin kontrolleri, kilometre tespiti gibi cihazlarla riski minimalize edecek sistemlere sahip olan Auto King Oto Ekspertiz noktaları, ayrıca Auto King akademi ile tam teşekküllü airbag kontrol hizmeti de sağlayabiliyor. Auto King Oto Ekspertiz kendine özgü ERP sistemi ile tam detaylı bir ‘check list’ halinde rapor oluşturuyor. Ekspertiz raporu hologram kabartma baskılı özel bir baskı ile müşterilere veriliyor. Böylelikle sahte veya üzerinde oynama yapılmış raporların önüne geçiyoruz.”

‘Auto King’in 20 yıllık tecrübesinden faydalanmak istedik’

Auto King ile yollarının kesişme hikayesini anlatan Auto King Oto Ekspertiz Genel Müdürü Aytaç Çınargil ise oto ekspertiz sektörüne 2013 yılında girdiğini, sektördeki ihtiyacı fark ettiklerini söyledi. Sektörde ilk sayılabileceklerini dile getiren Çınargil, 2016’da Code Ekspertiz’i kurduğundan bahsetti. İlk yıl 11, 2. yıl 18, 2021’de ise 41 noktaya ulaştıklarını ifade eden Çınargil, “Marka açısından güven, özellikle bizim sektörümüzde çok önemli. Marka bilinirliği ve güven açısından 20 yıllık tecrübesiyle Auto King ile çalışmak istedik. Çok iyi bir ekip ve kadrosu var. Auto King Akademi var. Ticari bir evlilik yaptık. Tüm ekspertiz noktalarını revize ederek TSE standartlarını uyguladık. Yani, ekspertizde standart getirildi. Bu standartlara uygun etkili ve noter onaylı ekspertiz noktaları oluşturmak için güzel bir adım attık” diye konuştu.

‘İlk 6 ayda ekspertizde lider olacağız’

Müşterilerimize farklı seçenekler sunduklarını anlatan Çınargil motor mekanik kontrolleri, kaporta-gövde boya kontrolleri, elektronik kontrolleri, alt takım kontrolleri ile aynı zamanda araç beyin kontrolleri gibi farklı paketler sunduklarını anlattı. Müşterinin istediği kontrol seçeneğine yoğunlaştıklarını bildiren Çınargil, bugünün en büyük sorununun araçlarda kilometre düşürmeleri olduğunu ve bu soruna da çözüm getirebildiklerini vurguladı. Çınargil, ekspertiz sektöründe ilk 6 ay içinde lider konuma yükseleceklerini belirtti.

Yeni dernek ile ekspertiz raporları birleşiyor

Bir dernek kuracaklarını açıklayan Çınargil, şu bilgileri verdi: “Ekspertizlerin bağlı olduğu bir yapı olacak. Bu dernek sayesinde, hasar durumu sorgulama gibi, ekspertiz durumu sorgulaması da yapabileceğiz. Araca en son ekspertiz yapıldığında, nelerin olduğunu görebileceğiniz bir sistem kurduk. Buna liderlik ettiğimiz için çok mutluyuz. Derneğimizin adı Uluslararası Ekspertiz Derneği. Şu anda 13 oto ekspertiz firması derneğe üye. Bu dernek üyesi ekspertiz firmaları, datalarını bir havuzda birleştiriyor. Kendi ekspertiz noktalarını bu sisteme dahil edecekler. Tüm ekspertiz raporlarını müşteri görebilecek. Altyapı hazır. Tüm eksperiz noktalarının verilerini açması ve IT ekibinin bunu hazırlaması lazım. Haziranda hazır olacağını düşünüyoruz.”