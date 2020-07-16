Opel'den logo değişimi

Opel logosunu yenileme kararı aldı. 1963 yılından beri çember ve şimşekten oluşan bir logo üzerinde küçük bir revizyon yapan Alman firma yeni logoya ilk kez Opel Mokka modelinde yer verecek.

Opel’in Tasarımdan Sorumlu Başkan Yardımcısı Mark Adams yeni Opel logosu ile ilgili şöyle konuştu:

“Logonun dış çemberi daha ince, daha zarif, daha kibar ve daha belirgin. Bu detaylar markamızın logosunu daha da vurgular nitelikte. tüm detaylar oldukça keskin. ‘Opel’ yazısı, bir mücevher parçasındaki ince bir gravür gibi çemberin alt kısmına entegre edildi.”











