Mayıs ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı bir önceki yıla göre yüzde 15 oranında düşüş gösterdi.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) mayıs ayına ilişkin 'otomobil ve hafif ticari araç pazarı' rakamlarını paylaştı. Mayıs ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 14,83 oranında azalma gösterdi.

Pazarda en büyük gerileme yüzde 20,87 ile hafif ticari araçta görülürken, otomobil satışlarında da yüzde 13'lük bir kayıp yaşandı. Bu dönem iki türde de toplam 72 bin 755 araç satıldı. Bu rakam geçtiğimiz yıla göre yüzde 13 binlik bir azalmaya işaret ediyor.

İlk 5 aylık rakamlara bakıldığında ise, otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,78 azalarak 302 bin 311 adet olarak gerçekleşti. 2017 yılı ilk beş ayında ise 317 bin 500 adet toplam pazar gerçekleşmişti.

Otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 65,12’ye yükseldi

Mayıs ayı sonunda otomobil satışları 1600cc altında yüzde 2,4, 1600-2000cc aralığında yüzde 1,4 ve 2000cc üstünde yüzde 27 azaldı. Bu dönemde 84 elektrikli ve bin 843 hibrit otomobil satışı gerçekleştirildi.

Bu yılın mayıs ayı sonunda otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya yüzde 41,67 ile 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 97 bin 770 adetle sahip oldu.

Aynı dönemde dizel otomobil satışlarının payı yüzde 60,61’e gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 65,12’ye yükseldi.

Mayıs ayı sonunda otomobil pazarı segmentinin yüzde 83,62’sini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu.

Segmentlere göre en yüksek satışa yüzde 54,9 pay ve 128.735 adetle C segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 50,8 pa ve 119 bin 90 adetle yine sedan otomobiller oldu.

Söz konusu dönemde hafif ticari araç pazarında gövde tipine göre en yüksek satışa yüzde 69,06 pay ve 46 bin 732 adetle van ulaşırken, ardından yüzde 12,07 pay ve 8 bin 168 adetle kamyonet, yüzde 10,03 pay ve 6 bin 786 adetle pick-up, yüzde 8,84 pay ve 5 bin 980 adetle minibüs takip etti.