Otomotiv pazarı daralıyor

Türkiye otomotiv pazarı Avrupa sıralamasında geriliyor. Yurt içi hafif ticari araç satışlarında ocak ayında yaşanan yüzde 12,1'lik düşüş Türkiye'yi toplam otomotiv pazarı sıralamasında 10. sıraya düşürdü. Pazardaki toplam daralma ise yüzde 0,26 olarak kaydedildi.

Otomotiv Distribütörleri Derneğinden yapılan açıklamaya göre, AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2018 Ocak ayında yüzde 7 arttı ve 1 milyon 480 bin 499 adet seviyesinde gerçekleşti. 2017 yılının aynı ayında toplam 1 milyon 383 bin 464 adet satış gerçekleşmişti.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2018 Ocak ayında yüzde 18,5 ile Norveç’te, yüzde 6,2 ile İngiltere’de ve yüzde 3,5 ile İrlanda’da düşüş yaşandı. 2018 yılının aynı ayında satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında Romanya yüzde 68,2, Slovakya yüzde 40,6 ve Macaristan yüzde 38,5 oranlarıyla yer aldı.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2018 Ocak ayında 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 6,8 arttı ve toplam 1 milyon 286 bin 378 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2017 Ocak ayında 1 bin 203 bin 993 adet satış gerçekleşmişti.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2018 yılı ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 29,5 ile Norveç’te, yüzde 6,3 ile İngiltere’de ve yüzde 4,9 ile İrlanda’da görüldü.

2018 Ocak ayında, 2017 Ocak ayına göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında ise Romanya yüzde 66,4, Slovakya yüzde 48,8 ve Macaristan yüzde 38,5 oranlarıyla yer aldı.

Türkiye otomobil satışlarında 11. sırada

2018 Ocak ayında Türkiye, yüzde 3,59 artış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 11. oldu. Bu rakam 5 sıra gerilemeye işaret ediyor.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre hafif ticari araç pazarı 2018 Ocak ayında yüzde 8,1 arttı ve 158 bin 909 adede yükseldi. 2017 Ocak ayında 147 bin 33 adet satış gerçekleşmişti. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2017 Ocak ayında en fazla düşüş yüzde 7,4 ile Lüksemburg, yüzde 5,4 ile Portekiz ve yüzde 5,3 ile Çek Cumhuriyeti’nde yaşandı. Satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında Romanya yüzde 83,6, Norveç yüzde 46,1 ve Macaristan yüzde 36,2 oranlarıyla yer aldı.

2018 Ocak ayında Türkiye, yüzde 12,1 azalış ile Avrupa hafif ticari araç satışları sıralamasında 7. sıraya geriledi.