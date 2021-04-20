Şahsuvaroğlu, OYDER başkanlığından istifa etti

Murat Şahsuvaroğlu, Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden istifa etti. Şahsuvaroğlu'nun yerine Turgay Mersin seçildi.

20.04.2021 18:18:000
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Şahsuvaroğlu, OYDER başkanlığından istifa etti

Son dönemde Ford Otosan ile ticari ilişkilerinde yaşanan sorunlar nedeniyle gündeme gelen Murat Şahsuvaroğlu, Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden istifa etti.

OYDER'den yapılan açıklamada, 2017 yılından bu yana başkanlık görevini sürdürmekte olan Şahsuvaroğlu'nun, derneğin Nisan ayı olağan Yönetim Kurulu toplantısında görevini bırakma kararı aldığı belirtildi.

Başkanlık görevine OYDER Yönetim Kurulu tarafından Turgay Mersin seçildi.

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