Togg mu, BYD mi, Tesla mı? Elektrikli otomobil pazarında son durum

Togg, Türkiye'de elektrikli otomobil pazarında yılın ilk yarısında gerçekleştirdiği 17 bin 101 satış ve yüzde 20 pazar payıyla marka sıralamasına ilk sırada yer aldı.

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç satışları, yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 artarak 607 bin 977 oldu.

Otomobil satışları, söz konusu dönemde yüzde 5,4 artarak 488 bin 3'e çıkarken, hafif ticari araç satışları ise yüzde 4,3 yükselerek 119 bin 974'e yükseldi.

"Tam elektrikli" otomobil satışları yüzde 138,4 arttı

Ocak-haziran döneminde, "tam elektrikli" otomobil satış sayısı yüzde 138,4 artışla 84 bin 956 oldu. Tam elektrikli otomobillerin toplam satışlar içindeki payı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 9,1'den yüzde 27,4'e, hibrit otomobillerin payı ise yüzde 12,4'ten yüzde 24'e yükseldi.

Yılın ilk yarısında, "tam elektrikli", "uzatılmış menzil elektrikli" ve "hibrit" araçlar ele alındığında, toplam pazarın yüzde 44,6'sının, içinde elektrikli motor da bulunan araçlardan oluştuğu görüldü.

T10X en yakın rakibine 5 bine yakın fark attı

ODMD verilerine göre, elektrikli otomobil markaları arasında yükselişi devam eden Togg, yılın ilk yarısında da pazar liderliğini sürdürdü.

Togg, yılın ilk 6 aylık döneminde 17 bin 101 satışla en yakın rakibine 4 bin 781 fark attı. Bu dönemde Togg'un elektrikli otomobil pazar payı yüzde 20 olarak kayıtlara geçti.

Geçen yılın ocak-haziran döneminde 13 bin 21 Togg T10X satışı gerçekleşmişti.

En fazla satılan elektrikli markalar

Elektrikli otomobil pazarına marka bazlı bakıldığında ocak-haziran döneminde Togg'un ardından satışlarda, 12 bin 320 ile Tesla ikinci, 10 bin 401 ile BYD üçüncü, 5 bin 539 ile KIA dördüncü ve 5 bin 521 ile MINI beşinci olarak sıralandı.

Model bazlı ele alındığında ise söz konusu dönemde satış sıralaması, Togg T10X, Tesla Model Y, MINI Countryman, KIA EV3 ve BYD Atto 3 şeklinde gerçekleşti.

Haziran ayı satışları

Öte yandan, yalnızca haziran ayına bakıldığında, 25 bin 828 adetlik tam elektrikli otomobil pazarında Tesla 7 bin 235 satışla birinci, BYD 3 bin 361 satışla ikinci ve Togg 3 bin 98 satışla üçüncü oldu.

Citroen 2 bin 469 satışla dördüncü sırada yer alırken, Peugeot 1174 satışla beşinci sırada konumlandı.



