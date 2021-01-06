Türkiye'de otomotiv pazarı %61 büyüdü

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 61,3 büyüyerek 772 bin 788 seviyesinde gerçekleşti.

Salgın yılında tedarik ve talep koşullarında yaşanan aksamalara karşın Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç pazarı büyümesine devam etti.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) verilerine göre Türkiye'de pazar yılı yüzde 61,3'lük artışla 772 bin 788 seviyesinde tamamladı. Böylelikle Türkiye'de son 3 yılın en yüksek satış rakamına imza atıldı.

Otomobil satışları, 2020 yılında geçen yıla göre yüzde 57,6 oranında artarak 610 bin 109 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 77,2 artarak 162 bin 679 adede ulaştı.

2020'de satışlar artış ivmesine devam ederken 10 yıllık ortalama satış rakamlarının altında kaldı. ODD verilerine göre Türkiye'de pazarda 10 yıllık ortalama 803 bin 210 olarak kaydedilmişti.