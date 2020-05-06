Apple, iOS 14'ü tanıtacağı tarihi açıkladı

Apple, kısa süre önde iOS 14 ile diğer yeni yazılımları ve olası bazı yeni donanımlarını tanıtacağı WWDC 2020’nin tarihini açıkladı.

6.05.2020 11:01:000
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Apple, iOS 14'ü tanıtacağı tarihi açıkladı

Apple‘ın her yıl düzenlediği WWDC geliştiriciler konferansı koronavirüs salgını nedeniyle internet üzerinden düzenlenecek.

Apple yeni mobil işletim sistemi iOS 14'ün de tanıtılacağı etkinliğin düzenleneceği tarihi açıkladı. 

Apple'dan yapılan açıklamaya göre WWDC 2020 22 Haziran'da yapılacak.

iOS 14 HANGİ iPHONE'LARA GELECEK?

Güncellemenin kullanıma girmesi ile Apple bazı iPhone modellerine verdiği desteği kesecek.

İşte iOS 14 güncellemesi almasına kesin gözüyle bakılan iPhone modelleri...  

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max  

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone 7 Plus

iPhone 7

iPhone 6S Plus

iPhone 6S

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